Å kjøpe et illegalt IPTV-abonnement er bare én av flere måter man kan se ulovlig på sport, film og serier.

En undersøkelse gjort av medieanalysebyrået Mediavison i mars i fjor viser at:

Mer enn én av fem nordmenn mellom 15 og 74 år ser filmer og serier ulovlig, enten gjennom streaming eller nedlasting.

Halvparten (51 prosent) av alle unge mellom 15 og 24 år gjør det samme.

Disse tallene gjelder bare film og serier. Ulovlig strømming av sport kommer altså i tillegg til dette.

TV-bransjen går glipp av store inntekter.

– Det blir et enormt tall hvis du ser for deg at du ville betale markedsprisen for alt som konsumeres ulovlig, har Natalia Borelius, analytiker i Mediavision, uttalt.