Det bekreftet den tidligere Lillestrøm Starfighters- og Norge U17-spilleren til VG.

Han skal starte på «NFL-skolen» i engelske Loughborough til sommeren. Der blir han en del av rundt 60 håpefulle spillere fra hele verden som ønsker å ta steget til proffligaen NFL på sikt.

Akademiet ble opprettet i 2019 for å gjøre veien inn i NFL enklere for internasjonale spillere, og flere har allerede tatt steget derfra til noen av de beste collegelagene i USA. Det er også målet for Gadeberg.

Han spillere både tight end og defensive end.

– Hos NFL Academy vil Tobias videreutvikle sine ferdigheter, konkurrere mot noen av verdens fremste unge talenter, og forberede seg for college-fotball og kanskje en fremtid i NFL, sier far Bendix Gadeberg.