– Det kommer som lyn fra klar himmel. Dette hadde ingen sett for seg. En ekstremt dårlig nyhet, sier Pål Christian Møller, formann i den norske supporterklubben til Liverpool, til VG.

Fredag kom nyheten som sjokkerer fotballen: Jürgen Klopp gir seg som manager i Liverpool etter sesongen. Tyskeren tok over høsten 2015.

– Jeg er så sjokkert at det er vanskelig å samle tankene. Det Klopp har gjort med Liverpool er så stort og genialt - bare ved å være seg selv, sier Tore Hansen, daglig leder i supporterklubben.

Klopp holder pressekonferanse klokken 16.00 norsk tid. Den sendes på VG+ Sport.

Kjetil Jansrud med Liverpool-legende Phil Neal - også kjent som Phil «Gris» Neal som han ble kalt av NRK-kommentator Børge Lillelien etter en takling på Tom Lund i 1981. Foto: Privat

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker er også sjokkert over nyheten.

– Ingen så den komme nå. Han har hatt kontrakt ut 2025/26-sesongen, og han har uttrykt at han aktet å stå det løpet ut. Det er dypt tragisk for Liverpool-supporterne, sier Alsaker til VG.

Alsaker beskriver Klopps Liverpool-karriere som en kjærlighetshistorie.

– Klopp var perfekt for jobben på alle nivå, rett og slett. Han har vunnet alle trofeer som kan vinnes, og han har utfordret City-hegemoniet. Kjærlighetsforholdet til Liverpool-fansen vil vare evig.

Liverpool-supporter og tidligere alpinist Kjetil Jansrud reagerer slik på nyheten:

– Det kom litt brått på, men det var overraskende og kjedelig å høre. I hvert fall nå når han har fått tid og rom til å bygge en ny tropp, og nå som han har han sittet igjennom en litt trøblete periode, sier Jansrud til VG og legger til: – Ingen er uerstattelige, men hvem i all verden skal ta over liksom?

Jan-Åge Fjørtoft kaller det «et sjokk», men også «en trist dag». Samtidig gir han Klopps avskjed terningkast seks:

– Jeg tror jeg aldri har hatt mer respekt for ham enn jeg har etter intervjuet han ga i dag. Jeg synes han var veldig oppriktig i dag, sier han til VG om denne videoen:

Jansrud tror det kan være et smart trekk av Klopp å gi seg uten frustrasjon i klubben eller blant supporterne.

– Det er sjeldent i dagens fotball, sier han.

Jürgen Klopp Vis mer ↓ * Født: 16. juni 1967 (56 år) * Fødselssted: Stuttgart i Tyskland * Spillerkarriere: Mainz (1989 – 2001). * Trenerkarriere: Mainz (2001-2008), Borussia Dortmund (2008-2015), Liverpool (2015-2023). * Meritter: Vant en mesterligatittel (2018/19) og ett seriemesterskap (2019/20), seier i Uefas supercup (2019) klubb-VM (2019), ett ligacupcull (2021/22) og ett FA-cup-gull (2021/22) med Liverpool. To ganger vinner av Bundesliga med Dortmund (2010-2011, 2011-12), Vinner av tysk cup (2011-12), vinner av tysk supercup (2013, 2014). Kåret til årets tyske manager i 2011 og 2012. * Aktuell: Går av som manager for Liverpool etter endt sesong.

1 / 7













Liverpool-supporterne er nå spente på veien videre for klubben.

– Det er en dag vi fryktet, og nå er den her, sier Tore Hansen.

Merseyside-klubben vant Champions League i 2019 og ligagullet i 2020 - etter 30 års tørke.

– Han har brukt sin karisma, personlighet og selvfølgelig fotballkunnskapen. Det går ikke an å erstatte Klopp. Det blir vanskelig å se hvordan man skal komme seg videre, sier Hansen.

Tidligere denne uken hyllet han «Svennis»:

Sky Sports-ekspert og Liverpool-legende Jamie Carragher reagerer slik:

«Denne nyheten kom alltid til å være et slag i magen for klubben når den enn kom. Jeg trodde bare det ville være noen år til. For en manager, for en mann. La oss avslutte med et brak, Jurgen!»

Også assistentene Pepijn Lijnders og Peter Krawietz, samt utvikleren Vitor Matos gir seg etter sesongen.

Gazzetta dello Sport-journalisten Fabio Licari fastslår at Klopp er en ærlig mann:

– At han velger å være ærlig og gå ut med dette nå, sier mye om Klopp. Han er en av de mest innovative trenere som finnes i Europa og blir garantert attraktiv for nye klubber.

– Jeg er likevel litt spent på hvordan spillerne kommer til å reagere på at dette kommer ut nå. For Liverpool er det å håpe at det ikke får noen negativ konsekvens, sier Licari til VG.