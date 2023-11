– Forhåpentligvis vil jeg se tilbake på dette som et fantastisk år. Både på banen og på hjemmebane, sier Patrick Berg til VG.

Han ankom utestedet Ohma i Bodø hånd i hånd med samboeren Rikke.

Paret har vært sammen siden 2019. I samme periode har Patrick Bergs karriere skutt fart.

Søndag kveld kunne han feire sammen med lagkameratene. Denne sesongen har Patrick Berg spilt det aller meste. Kun seks utespillere har vært på banen mer enn Berg i eliteserien denne sesongen.

Mandag satte han seg på flyet til Oslo. Der slutter han seg til Ståle Solbakkens tropp, hvor han har blitt en sentral brikke over de siste samlingene.

Når han kommer hjem venter lille Filippa, som han ble pappa til i desember i fjor.

GENER: Lille Filippa har fått et godt utgangspunkt om det er fotballspiller hun vil bli når hun vokser opp. Foto: Privat

2023 har rett og slett vært noe å se tilbake på med glede for 25-åringen.

– På banen har jeg vært bedre enn noen gang. Det er jo det man ønsker. Man ønsker å utvikle seg hele tiden. Jeg gikk inn i sesongen med en sult og ønske om å bli bedre. Jeg håper bare at jeg kan bli bedre og bedre for hvert år som går, sier Berg.

– Patrick Berg er en spiller som brukte litt tid på å forstå hvordan han skulle få ut det beste i seg. Nå har han blitt «en Berg». Han er en kaptein, og en leder på og utenfor banen. Så er det kjekt å se at han fortsatt vil bli bedre hver eneste dag, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Oppholdet i franske Lens ble aldri slik midtbanedirigenten hadde sett for seg. I fjor sommer kom han tilbake til klubben hvor hans familienavn henger aller høyest.

NEDTUR: Oppholdet i franske Lens ble ikke helt slik Patrick Berg hadde sett for seg. Foto: FRED TANNEAU / AFP / NTB

I sosiale medier kom stikkene om at Berg hadde flyktet det tøffe utenlandslivet med halen mellom beina.

Nå ser han tilbake på returen som et godt valg.

– Jeg skjønner at folk tenkte det og at folk skrev det. Der og da var det et riktig valg for min egen del. Jeg ønsket å hjelpe Glimt tilbake i den absolutte toppen. Så har jeg mer å gå på i Glimt og det er mulig å utvikle seg videre, sier Berg.

Samtidig er han soleklar på at utenlandsdrømmen fortsatt er der.

– Jeg har ikke noe hastverk. Jeg trives veldig godt. Samtidig ønsker jeg å prøve meg ute i Europa. Det gidder jeg ikke å legge skjul på. Samtidig har jeg det veldig godt i Glimt og fokuset mitt er her, sier Berg.

GULL: Søndag kunne Patrick Berg feire sammen med Bodø by på kunstgresset på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Landslagssjef Ståle Solbakken fikk spørsmål om sin midtbanespiller på mandagens pressekonferanse.

– Jeg synes han har vært stabilt god. Han var ikke god mot Spania, men det var kanskje en av hans svakeste landskamper. Han er en fantastisk fyr og leder. Alltid til stede, nesten aldri skadet. En nøkkelfigurene bak Glimt-suksessen. Han kan bli enda bedre.

Lagkamerat på både klubb- og landslag, Fredrik Bjørkan, er full av beundring.

– Det er helt fantastisk det han får til. Det å ha han på midtbanen gir en trygghet og stabilitet i hele laget. Det merkes at han er virkelig, virkelig god. Helt rått å ha han på laget, sier Bjørkan til VG.

Onkel Runar Berg var også på plass på gullfesten søndag.

– Patrick er utrolig god, og veldig viktig for både Bodø/Glimt og landslaget. Samtidig en utrolig flott fyr. Helt ulik faren, flirer Glimt-legenden.

Trener Kjetil Knutsen mener mye godt er i vente, og at vi skal vente med å oppsummere Patrick Berg før han er ferdig som spiller.

– La oss snakke om Patrick Berg den dagen han legger opp. Da blir oppsummeringen riktig, sier Knutsen.

– Da vil han være «oppi der» sammen med resten av familien?

– Det er ikke bare-bare å være oppe å nikke der, men han er på vei, sier en fornøyd trener.