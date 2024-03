Med spillere som Ole Eskild Dahlstrøm og Petter Salsten vant Furuset sitt siste NM-gull i 1990. Erkerivalen Vålerenga ble slått 3–0 i kamper etter en finalefest som inneholdt hele 19 Furuset-mål (8–3, 5–3 og 6–2).

De siste årene har vært alt annet enn en fest for Oslo-klubben med syv NM-gull og fire seriemesterskap. Furuset forsvant fra eliteserien for 15 år siden.

Etter to redningsaksjoner på like mange sesonger, er det nå over. Furuset må gi opp satsingen som følge av økonomiske problemer.

Det melder nitten.no

NM-GULL: Ole Eskild Dahlstrøm var en av heltene da Furuset vant sitt femte og siste NM-gull i 1990. Vårt bilde er fra 1999. Foto: Geir Olsen / VG

«Anstrengt økonomi og trangt sponsormarked gjorde at styret anbefalte å ikke gå på en ny sesong i 1. divisjon, noe årsmøtet tok til følge».

Det melder Furuset Ishockey Elite i en pressemelding signert styreleder Tom R. Mehlum.

– Vi har måttet drive med ekstremt trange rammer. I stedet for å bruke tiden min som styreleder til å bygge organisasjon, måtte jeg også jakte penger, sier Mehlum til nitten.no.

Høsten 2024 vil ikke Furuset lenger være et av åtte lag på nivå to.

– Jeg er helt åpen og ærlig på at det er blodtøft å drive, sier Mehlum videre.