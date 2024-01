Mari Leinan Lund var best i hopprennet og gikk ut seks sekunder foran Gyda Westvold Hansen og 12 sekunder foran Ida Marie Hagen - ut fra reglene i den såkalte kompaktkonkurransen, som Norge har sagt klart fra at de misliker.

I motsetning til en tradisjonell kombinertkonkurranse, er avstandene i langrenn bestemt utelukkende ut fra plasseringen i hopprennet. Det betyr at et kjempehopp ikke blir mer belønnet enn andre. Vinner du hopprennet, starter du uansett seks sekunder foran nummer to, 12 sekunder foran nummer tre, og så videre.

Ida Marie Hagen gikk fra de to andre, mens Gyda Westvold Hansen og Mari Leinan Lund ble liggende sammen - før Westvold Hansen stakk fra og ble nummer to.

– Fire ganger norsk i teten på hjemmebane for tyskerne. De jobber veldig bra. Det er utøvere som holder et ekstremt høyt nivå, sier Viaplay-ekspert Magnus Moan.

– Ida Marie er ikke overraskende best i løypa. Det er en råskap og passion i måten hun går på ski, fortsetter han - som også roser Gyda Westvold Hansen:

– Det er punch og råskap i Gyda nå, sier han.

Konbinert-sjef Ivar Stuan sier dette på Viaplay:

– Vi er imot kompaktkonkurransen - så da gjør vi det bra der! Vi synes det er rart når det settes bakkerekorder, og du nesten ikke blir honorert for det. Men vi tar det vi får!

Magnus Moan i Viaplay-studio er ikke enig med Stuan:

– FIS prøver å berge idretten slik at de kan være med i OL i fremtiden. Vær mer positiv! er oppfordringen fra kombinertlegenden.

Gyda Westvold Hansen hadde 14 seirer på rad - før hun først ble slått av Ida Marie Hagen i Ramsau og så av både Mari Leinan Lund og Hagen i Oberstdorf lørdag. Dette er altså det tredje rennet på rad at hun ikke vinner.

Mari Leinan Lund tok sin første verdenscupseier i karrieren lørdag - da det var et tradisjonelt kombinertrenn.

Før søndagens kompaktkonkurranse ledet Westvold Hansen verdenscupen med 390 poeng, mens Ida Marie Hagen hadde 370. De er nå likt.