– Det er for svakt av juryen, sier Øyre Slind til VG.

Hendelsen hun sikter til skjedde da det gjensto et par kilometer av langløpet. Magni Smedås vant litt over ett minutt foran Øyre Slind og Emilie Fleten.

Etter løpet sendte imidlertid Øyre Slind inn en klage til juryen på grunn av det hun mener var et teknisk regelbrudd av Smedås. Øyre Slind tok også ut sin frustrasjon på treningsappen Strava.

«Visste ikke at det var duathlon», skrev Øyre Slind i meldingen, med en vedlagt video som skal vise Smedås’ regelbrudd. Se situasjonen her i videoen øverst.

I alle løpene i Ski Classics brukes klassisk teknikk. Med andre ord er det ikke tillatt å skøyte.

– Synes du Smedås burde blitt disket?

– Det er i hvert fall helt på grensen, men juryen burde uansett ha slått ned på det med en gang. Hun hadde vunnet uansett ettersom hun ledet med ett minutt, så det ville vært hardt å diske henne. Derfor skjønner jeg at det brukes skjønn, men det må settes grenser snart. Løperne vet jo ikke hva som er lov lenger, sukker Øyre Slind.

Hun reagerer først og fremst på at juryen ikke advarte Smedås umiddelbart. Vinneren fikk en skriftlig advarsel og gult kort, men det var først noen timer etter rennet.

– På TV så ser du jo at det er friskøyting. Hun bruker armer og bein aktivt, med sving i begge skiene, ut av svingen. Da klarer du å skape utrolig mye mer fart enn med samlede bein. Det er stor forskjell. Da synes jeg det er en selvfølge at juryen burde reagere med en gang, sier Slind

Smedås beklager etter løpet.

– Jeg har lagt meg flat. Jeg gjorde en feil, skriver hun til VG.

– Jeg tar det kortet, utover det har jeg ingen kommentar.

Årsaken til at Slind reagerer, er fordi hun mener skøyting i Ski Classics er blitt et stort problem på generell basis. Manglende håndheving av regelverket sprer usikkerhet blant løperne, mener Øyre Slind.

– Jeg synes det undergraver produktet til Ski Classics når det skøytes så mye. Det har blitt en snakkis. Det bør settes tydeligere krav, uansett om det gjelder lederen i løpet eller noen som ligger på 20. plass, sier veteranen.

Juryleder Fridtjof Rannem sier til VG at Smedås tok fem-seks skøytetak, men at dette skjedde på et sted i løypen der det ikke var sporsetting.

– Hadde det vært sporsetting der, ville det vært en åpenbar disk. Men i dette tilfellet vurderte vi at hun glemte seg litt i iveren. Siden vi ikke så noe galt før eller etterpå, vurderte vi at det var riktig med en skriftlig advarsel, sier han.

Rannem tar imidlertid selvkritikk på at de ikke reagerte tidligere. Jurylederen forklarer at han skulle rekke et fly og derfor hadde mobilen avslått. Dermed fikk de ikke reagert før han hadde landet noen timer senere.

– Jeg tar det på min kappe at jeg undervurderte situasjonen. Da vi fikk henvendelsen, kikket vi det på nytt og kom til koklusjonen, sier Rannem.

Se hele svaret til juryleder Fridtjof Rannem Vis mer ↓ – Det ble en skriftlig advarsel, et såkalt gult kort, sier Rannem. – Hvorfor vurderte dere at det ikke var nok til disk? – Det var en totalvurdering. Løperne i tet var ganske ofte i TV-ruten, og da så vi ikke noe ureglementert av Magni eller de andre. Episoden det vises til skjedde i nedoverbakke der det ikke var sporsetting. Der det ikke er sporsetting nedover, er det tillatt med retningsendrende tak der det er fornuftig. Slik vi oppfattet det, tok hun fem-seks fritak, sier Rannem. – Hva skal til for å bli disket? – Hadde det vært sporsetting der, ville det vært en åpenbar disk. Men i dette tilfellet vurderte vi at hun glemte seg litt i iveren. Siden vi ikke så noe galt før eller etterpå, vurderte vi at det var riktig med en skriftlig advarsel. – Er for mye skøyting blitt et generelt problem? – Det er et generelt problem i klassisk teknikk at det bestandig er muligheter for å skøyte der det ikke er folk eller mulig å filme. Vi hører stadig fra folk at det jukses, men så har ikke vi reagert fordi vi ikke har sett det. Det er vanskelig, sier Rannem. – Føltes det skummelt for dere å diske Smedås fordi hun vant så suverent? – Nei, det føler jeg ikke. Det er en vurdering vi gjør i hvert enkelt tilfelle. Hvis du ser denne episoden isolert og tar vekk de andre faktorene, så er det åpenbart en disk, men vi vil sette det i kontekst og vi ser på løperne ganske mye ellers, forklarer Rannem. – Stemmer det at dere ikke gjorde noe før det ble sendt inn en klage? Og i så fall hvorfor det? – Det stemmer at vi ikke gjorde noe før vi fikk en henvendelse. Det burde vi gjort. Da vi fikk en henvendelse så tok vi en vurdering på det, og det tok litt tid etterpå fordi jeg måtte rekke et fly. Derfor fikk vi ikke gitt en endelig dom før jeg fikk skrudd av flymodus, så det gikk noen timer først. Jeg burde nok ha ventet ett døgn med å reise, da hadde det blitt raskere avklart. – Hva er grunnen til at det ikke ble gjort noe med en gang? – Jeg tar det på min kappe at jeg undervurderte distuasjonen. Da vi fikk inn en henvendelse, kikket vi på det på nytt og kom frem til konklusjonen. – Burde det finnes en mellomting mellom advarsel og disk? – Det vil bestandig være tvilstilfeller. Fasiten får du aldri. Det er vanskelig å si akkurat hvor grensen går. Jeg synes det er greit med advarsel eller disk.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Nå håper Øyre Slind at Ski Classics-ledelsen setter strengere krav inn mot neste sesong.

– Det er et generelt problem i klassisk teknikk at det bestandig er muligheter for å skøyte der det ikke er folk eller mulig å filme. Vi hører stadig fra folk at det jukses, men så har ikke vi reagert fordi vi ikke har sett det. Det er vanskelig, sier Rannem.

Ski Classics avsluttes med 100 km lange Janteloppet på Hafjell lørdag.