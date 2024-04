Det sto på forhånd 2–2 i kamper. Oilers ledet 2–1 i kamper og ledet 3–0 i kampen på Jordal lørdag, men Vålerenga slo tilbake og vant 4–3 etter forlengelse og utlignet dermed til 2–2.

På forhånd hadde Vålerenga 0–10 i sluttspillkamper på DNB Arena-isen. Mandag kom endelig den første seieren.

Martin Røymark (37) var helten i lørdagens kamp, og mandag hadde han en pangåpning med de to eneste scoringene i første periode. Med bare 34 sekunders mellomrom ga han Vålerenga 2–0-ledelse.

– Du får selvtillit av å score mål, sier han til TV 2.

– Vi har fått en mye bedre start på denne matchen enn de foregående.

Men Stavanger Oilers var ikke slått. Dan Kissel reduserte til 1–1 midtveis i midtperioden, og til tider føk det med pucker rundt ørene på VIF-keeper Tobias Breivold. Tross et massivt Oilers-trykk holdt Vålerenga ledelsen til siste pause.

– Vi må begynne å gå på skøyter igjen, sier Vålerengas Mathis Olimb til TV 2 før siste periode.

– Det er veldig frustrerende og irriterende, sier Oilers’ Patrick Rørbu Elvsveen over at skuddene traff metallet i stedet for nettet.

Etter at Vålerenga hadde dominert de første 20 minuttene og Oilers deretter andre periode, var det spørsmål om hvem som tok tak i siste periode.

Vålerenga økte til 3–1 ved Alex Dostie da Thomas Olsen plukket opp pucken og fant Dostie. Mathias Trettenes reduserte til 2–3 på en retur fra Breivold da drøyt åtte minutter gjensto.

– Vi taper kampen i 1. periode, sier Trettenes til TV 2.

– Det er en syk lagseier, sier Vålerengas Thomas Olsen til TV 2.

Neste match går på Jordal i Oslo onsdag. Oilers har kniven på strupen, mens Vålerenga har muligheten til å avgjøre.