Oppdalingen sørget for Norges første seier på herresiden denne sesongen da han vant sitt første verdenscuprenn i slalåmfinalen i Saalbach.

Triumfen satt langt inne for både ham og landslaget som lå an til å gå en hel vinter uten norsk seier i verdenscupen for første gang siden 1988.

Haugans første topplassering på pallen «reddet» det norske herrelandslaget. Etter målgang løftet lagkompisene Atle Lie McGrath og Alexander Steen Olsen 27-åringen opp i gullstol.

– Uten dem så hadde jeg aldri stått på toppen av pallen, sier Haugan til VG.

PÅ TOPP: ... for første gang. Timon Haugan løftes av Atle Lie McGrath og Alexander Steen Olsen. Foto: PATRICK STEINER / GEPA PICTURES

Han trekker frem lagkameratene og samholdet deres i seiersoppskriften og gir dem mye av æren.

– Vi har det helt uvirkelig sammen. Vi pusher hverandre ekstremt på hver trening. Treningene føles nesten ut som renn og alle har lyst til å kjøre fortest. Hadde jeg kjørt alene hver trening, hadde jeg ikke vært den alpinisten jeg er i dag.

Lagånden viste seg sterk etter søndagens slalåmfinale. Både McGrath og Steen Olsen tok til tårene.

– Det er ikke noe tvil om at jeg har lagkamerater som betyr alt, sier Haugan.

Lucas Braathen var en del av teknikklandslaget forrige sesong. Han tok syv pallplasser og vant slalåmcupen i fjor, men valgte å gi seg før denne sesongen. Nylig ble det klart at han gjør comeback for Brasil.

– Hvordan har sesongen på landslaget vært uten Braathen?

– Han pushet nivået veldig da han var med. Jeg vil si det har vært roligere i år. Vi som har reist rundt med laget i år har hatt det veldig bra. Det har vært veldig god stemning, sier Haugan.

– På hvilken måte har det vært «roligere»?

– Det er mye som skjer rundt Lucas som kanskje smitter over på oss på godt og vondt. Det har vært litt mindre oppstyr rundt oss, vil jeg si.

Før Braathen ga seg på landslaget var slalåmspesialisten i en lang konflikt med Norges Skiforbund om markedsrettigheter.

I FJOR: Lucas Braathen og det norske teknikklaget etter hans tredjeplass i slalåmrennet i Kitzbühel i 2023. Fra venstre: Alexander Steen Olsen, Henrik Kristoffersen, Lucas Braathen, Atle Lie McGrath og Timon Haugan. Foto: Lise Åserud / NTB

På spørsmål om hvordan samholdet i laget er nå sammenlignet med forrige sesong, svarer Haugan følgende:

– Samholdet på landslaget har alltid vært bra. Da Lucas var med var det også veldig bra, men det har i hvert fall ikke blitt noe dårligere nå.

– Men det har vært annerledes?

– Ja. Man har jo merket det. Han har en enorm energi, så man merker litt at det er en energi som er borte.

Oppdalingen sier det blir spesielt å kjøre mot Braathen neste sesong.

– Han har alltid kjørt for Norge. Nå skal han kjøre for en annen nasjon. Han blir en konkurrent som tidligere har vært en lagkamerat.

Alpinsesongen avsluttes i østerrikske Saalbach med super-G og utfor til helgen.