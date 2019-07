RØYSE: Et kraftig jubelbrøl fra tilskuerne møtte rytterne ved hver målpassering. Etter 15 runder på 13,6 kilometer hver, ble NM-fellesstarten avgjort søndag ettermiddag.

I feltet var blant annet Norges Tour de France-stjerne, som om kun én uke bytter ut Ringerike-området med solsteken i Frankrike.

– Det er alltid viktig med NM. Det er gøy å se at nivået er såpass høyt, sier Edvald Boasson Hagen.

Lillehammer-rytteren får ikke æren av å bekle den norske mestertrøyen under treukersrittet som starter 6. juli. Det får nemlig Amund Grøndahl Jansen som vant NM-fellestarten, mens Boasson Hagen havnet utenfor medaljekampen.

– Man vet aldri helt hvordan det er. Jeg håper jeg er i toppslag og kan få en bra Tour de France. Jeg har kjørt noen ganger nå, men det er alltid litt spenning når man står på start, sier Boasson Hagen på sitt kjente beskjedne vis.

Fakta: Edvald Boasson Hagen Født: 17. mai 1987 Fra: Rudsbygd, Lillehammer Lag: Team Dimension Data Utvalgte meritter: Tre etappeseiere i Tour de France, én etappeseier i Giro d'Italia og VM-sølv fra 2012.

Vært sykdomsplaget

I slutten av mai vant han en etappe i Tour of Norway. Deretter gikk han til topps på åpningsetappen av Critérium du Dauphiné kort tid senere. Det er et ritt mange bruker til å spisse Tour de France-formen.

– Han kjører ikke sånn om han ikke føler seg bra. Jeg synes det ser veldig lovende ut, sier nordmannens trener, Fredrik Mohn, som forteller at sykkelprofilen scorer svært høyt på de siste testene.

Det er gledelig å se for duoen etter en svært trøblete periode. I mai i fjor fikk Boasson Hagen påvist cøliaki etter flere år med magetrøbbel. I vår blusset sykdomsplagene opp igjen.

– Formen var dårlig ganske lenge. Det er frustrerende. Når man er syk tar det mer energi enn du håper, sier Boasson Hagen.

– Det handler om å holde cøliakien i sjakk. Gjør man ikke det kan Tour de France bli ødelagt. Et utbrudd kan vare i ti dager. Håndhygiene blir svært viktig under rittet, sier Mohn.

– Aldri regnet Edvald som en spurter

Totalt har Boasson Hagen tre etappeseiere i det franske storrittet. Den forrige kom for to år siden. Nordmannen slo for alvor gjennom i Tour de France-sammenheng med en seier på den flate sjetteetappen i 2011.

Mohn mener folk har tegnet seg et feil bilde av Boasson Hagen som sykkelrytter.

– Han er en rytter for de kuperte etappene med en spennende avslutning. Jeg har aldri regnet Edvald som en spurter, det har han aldri vært. Når han er i veldig godt slag kan han spurte mot hvem som helst, men det handler om tid, sted og dagsform, sier treneren.

Etappeseieren i 2017 er et godt bilde på det. Da snek Boasson Hagen seg med i et brudd på en kupert etappe. Med få kilometer igjen stakk han fra de andre utbryterne og kunne strekke armene i været for seieren.

Lørdag venter den første av 21 etapper. Duoen har utpekt flere de mener kan passe han i årets Tour de France.

Fakta: Tour de France 2019 Årets utgave er den 106. i rekken. Den første av 21 etapper starter i Brussel 6. juli. Avsluttes på Champs-Élysées i Paris 28. juli. Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Amund Grøndahl Jansen og Odd Christian Eiking er årets norske deltagere.

Tok sitt første NM-gull

Mens Amund Grøndahl Jansen vant i herrerittet, ble det en følelsesladet seier for Ingrid Lorvik (33) i kvinneklassen.

Trønderen stakk fra resten av bruddet og kunne juble for sin først NM-seier på fellesstart noensinne.

– Det var utrolig artig. Det tok litt tid før det gikk opp for meg, sier en rørt Lorvik.

Etter å ha blitt nummer tre i 2014, 2015 og 2017 ble det omsider NM-gull.