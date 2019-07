Fikk amerikaner til Tromsø i fjor - nå blir agenten klubbens nye hovedtrener

Allerede tidlig i mai ble det klart at Kenneth Webb (59) var ferdig som hovedtrener etter til sammen 11 år i klubben, fordelt på to perioder. Den første fra 2004 til 2007, og den andre fra 2011 og 2019.

18. mai hadde Webb funnet seg ny trenerjobb, hos Storm-rivalen Asker Aliens.

Kommer i halv stilling

Siden har Storm forsøkt å finne en trenerløsning for den kommende sesongen.

På oppfordring fra Tromsø Storm søkte og fikk Baard Stoller lærerjobben Kenneth Webb tidligere har hatt på Tromsdalen. Den stillingen har utgjort omtrent 50 prosent av trenerjobben og klubben har dermed måtte forsøkt å finne en løsning for en trener i halv stilling.

Det har nå klubben kommet i mål med og i dag gikk de ut med pressemelding om at Chris Warren er ny trener for Tromsø Storm.

– Tromsø Storm har gleden av å introdusere ny hovedtrener for BLNO-laget vårt. Amerikaneren Christopher (Chris) Warren fra Indianapolis har takket ja til jobben som hovedtrener for klubben den kommende sesongen. Klubben er veldig fornøyd med signeringen og tror dette blir en bra løsning for klubben og laget, skriver klubben i en pressemelding.

Warren kommer til å ha en 50 prosent stilling og fortsette å jobbe som spilleragent.

– Han kommer til å kombinere hovedtrenerjobben med spilleragentvirksomheten sin. Han var trener på 90-tallet før han opprettet firmaet Warren Sports og har i hoevdsak vært spilelragent, men ledet lag og hadd «clinics» i Litauen, der hna kjenner Baard fra, sier Ørjan Hansen i Tromsø Storm.

Blant annet var Warren mannen bak en Storm-singering de færreste husker. Chauncey Orr kom til Tromsø i fjor, men røk menisken på trening og spilte dermed aldri en kamp for klubben, men nå er det altså Warren som blir ny trener i klubben.

– Vi tror det blir veldig spennende, sier Hansen.

To importspillere

Med Warren-løsningen på plass, vil klubben få to impoertspillere den kommende sesongen.

– Chris starter i jobben 15. august og vil ta med seg to importspillere fra egen stall som skal styrke klubben kommende sesong. Vi ønsker har velkommen til klubben og tror dette blir veldig bra, skriver klubben og har også skrevet dette om klubbens nye trener i pressemeldingen.

– Chris har trenererfaring fra både Muncie Central High School, Indiana og Taylor University, Indiana som assistent (1994-1999), men har siden da vært CEO av Integrity Sports Corporation som eier Warren Sports International and Integrity Coaches Network. Her har han vært agent for basketballspillere (forsynt mange lag i BLNO med spillere opp igjennom årene), trenere og diverse. Siden 2013 har han også vært CEO av International Academy os Sports der han har vært head coach for deres lag i Kausnas, Litauen, Melbourne og Sydney. Her har han kjørt basketball clinchs for ulike spillere og lag fra tid til annen. Chris har med andre ord bred erfaring innen basketball og vi tror dette er en god signering for klubben. Han har nå et sterkt ønske om å ta opp trenergjerning for et lag over en hel sesong. Han er også en veldig god kjenning og jobbet en del med meritterte Baard Stoller i Tromsø Storm Ungdom. Baard har bidratt litt i søket etter ny trener og i selve prosessen, noe klubben setter stor pris på. At de to personene som innehar de to øverste rollen i basketballen i byen kjenner hverandre tror vi vil bli veldig positivt for alle parter, skriver Tromsø Storm.