Ranheim stanget og stanget, men klarte ikke bryte den blå muren

Stabæk – Ranheim 0-0

Nadderud stadion: Førsteomgangen besto stort sett av spill på ett mål. Gjestene var ved flere anledninger nær å sette kveldens første mål, men de klarte ikke å få ballen forbi Robert Sandberg i hjemmelagets mål.

De siste 45 minuttene var ganske lik førsteomgangen. Men gjestene la seg tidvis lavere, og hjemmelaget kom seg mer inn i kampen. Likevel ble det altså målløst i solskinnet på Nadderud.

Reginiussen alene med keeper

Det startet forholdsvis rolig i Bærum. Hjemmelagets kanskje viktigste spiller, toppscorer Franck Boli, måtte sone karantene etter å ha fått rødt kort i cupkampen mot Viking.

Men selv om det startet rolig på vestkanten, var det gjestene som så skarpest ut fra start. Ranheim kjørte ofte flere trekk i laget før de avanserte framover, men manglet å få sluttprodukt av ballinnhavet.

Etter kvarteret spilt, var Ranheim nær ved å ta en tidlig ledelse. Høyreback Øyvind Alseth slo en bakkepasning mot Michael Karlsen, som bare slapp ballen forbi seg. Der kom kaptein Mads Reginiussen, og midtbanespilleren sto plutselig alene i feltet. Men touchen ble for dårlig og avslutningen for svak, og Stabæk fikk ryddet unna.

Blakstad på skudd

Nå hadde gjestene etablert seg på vertenes halvdel. Med halve førsteomgang unnagjort, kom de til enda en god sjanse. Skarsem trippet ut til hjørneflagget, og slo ballen kort til Erik Tønne. Venstrevingen vendte så ned mot linja og slo ballen på bakre stolpe. Der ruvet Magnus Blakstad høyest, og han fikk sin egen heading som nedfallsfrukt inne i feltet. Han rappet til, men Robert Sandberg viste gode reflekser før Stabæk-forsvaret fikk klarert ballen ut fra farlig område.

Flere ganger i førsteomgangen kom gjestene ned til dødlinja og fikk slått ballen inn foran mål. Men oftere enn å treffe en lagkamerat, gikk ballen rett i føttene hos en av hjemmelagets forsvarere. Til pause var oppgjøret på Nadderud den eneste av kampene som startet klokken 18 søndag kveld uten mål. Angrepsspillet Ranheim viste mot Brann sist onsdag, var ikke like fremtredende de første 45 minuttene.

Brynhildsen alene gjennom

Andreomgangen startet likt den først – et bortelag med mest ballinnhav. Men ennå klarte de ikke å ekspedere kula i nettmaskene.

Så kom hjemmelaget på en kontring. Øyvind Alseth prøvde å avansere ned høyresida, men tapte en kroppsduell med veteranen Daniel Braaten. Den tidligere RBK- og landslagsspilleren slo angrepskompanjong Ola Brynhildsen gjennom i bakrom. 20-åringen fosset framover og klarte å komme til en avslutning. Redningen til Even Barli havnet i farlig område midt foran mål, men ingen andre Stabæk-spillere hadde tatt turen opp og Ranheim var dermed trygge.

Ikke lenge etter mottok Olaus Skarsem ballen nede på høyresida. Han la den inn foran mål, og der ventet Mads Reginiussen. Headingen fra kapteinen traff mål, men den fikk ikke nok fart. Robert Sandberg holdt den forholdsvis enkelt i fast grep.

Ingen sluttspurt

I sluttminuttene fortsatte Ranheim å stange mot Stabæk-målet. Mads Reginiussen og Ola Solbakken kom begge til skuddsjanser. Men ingen av dem klarte å treffe innenfor stolpene.

Mot slutten ble også Sondre Sørløkk byttet inn. Og det tok ikke lang tid før han kom til en skikkelig sjanse. Etter et innlegg fra venstre havnet ballen på hodet hans, men headingen gikk like over. En stor sjanse som kunne gitt Ranheim tre poeng.

Det kom heller ingen skikkelig sluttspurt. Gjestene fortsatte dominansen, men klarte ikke å omsette det til skikkelige målsjanser.

Dermed måtte Ranheim ta til takke med ett poeng på bortebane mot laget som ligger på 15. plass i Eliteserien med elleve poeng.