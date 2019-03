RBK-laget: Bendtner starter mot Bodø/Glimt

RBK sparker i gang årets utgave av Eliteserien på Aspmyra mot Bodø/Glimt, i det som er RBK-trener Eirik Hornelands første offisielle kamp som hovedtrener.

Etter en trøblete oppkjøring, både resultat- og prestasjonsmessig, fikk Horneland positive svar i 3–0-seieren over svenske Norrköping i den siste treningskampen for en snau uke siden.

Da flyttet RBK-treneren Gjermund Åsen frem i en mer offensiv rolle bak spiss Alexander Søderlund, noe som fungerte svært godt. Da spilte ikke Niclas Bendtner, men mot Bodø/Glimt er den danske stjernespissen med i elleveren.

Det betyr fort at Åsen er tilbake i den dype midtbanerollen, sammen med Mike Jensen. Det betyr samtidig at Bendtner spiller bak Søderlund i den såkalte tierrollen.

Hansen ikke med til Bodø

André Hansen var ikke med på flyet da RBK reiste til Bodø tidligere i dag. Det betyr at Arild Østbø vokter buret mot Glimt, mens juniorkeeper Rasmus Sandberg er hentet inn som reserve.

Årsaken til at Hansen står over kampen er på grunn av sykdom i familien, opplyste Horneland til Rbkweb etter lørdagens trening.

Hansens fravær en den eneste overraskelsen i laguttaket til Horneland. Nicklas Bendtner starter i en tierrolle bak Alexander Søderlund.

Meling og Hovland tilbake

I tillegg har Birger Meling ristet av seg skaden som gjorde at han måtte stå over landslagskampene mot Sverige og Spania. Even Hovland er også på plass i midtforsvaret.

Bodø/Glimt har store spissproblemer etter at deres nye signering, Victor Boniface, røk korsbåndet tidligere i mars og er ute resten av sesongen.

Slik stiller lagene

RBK (4–4–1–1): Arild Østbø – Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Birger Meling – David Akintola, Mike Jensen, Pål André Helland – Gjermund Åsen – Nicklas Bendtner - Alexander Søderlund.

Glimt (4–3–3): Ricardo – Erlend Dahl Reitan, Marius Lode, Brede Moe, Fredrik André Bjørkan – Vegard Leikvoll Moberg, Patrick Berg, Ulrik Saltnes - Håkon Evjen, Geir André Herrem, Amor Layouni.