Klaveness vil opprette to nye fotballandslag: – Gode spillere faller i for stor grad av

I nesten et halvt år har den nyopprettede eliteavdelingen i Norges Fotballforbund vært operativ på Ullevaal stadion.

– Den begynner å ta veldig god form, synes jeg. Vi har vært opptatt av å definere vår kultur og at vi skal drive landslagene og trenerutdanningen som i en klubb, med tydelig systematikk og en rød tråd, sier elitedirektør Lise Klaveness.

Hun forklarer at avdelingen har vært gjennom to faser: Først en organiseringsfase, så en identitetsfase. Nå er eliteavdelingen inne i kartleggingsfasen:

– Hva er utfordringene og mulighetene fremover? Hva er strategien vår for å møte de fremover?

Fakta: Slik er Norges mesterskapssommer 23. mai–15. juni: U20-VM i Polen for herrer. 7. juni–7. juli: VM for kvinner. 14. juli–27. juli: G19-VM i Armenia for herrer. 16. juli–28. juli: J19-EM i Skottland for kvinner. X

Vil opprette nye landslag

En av utfordringene er to hull i landslagsmodellen. På grunn av UEFAs mesterskapsoppsett kan gutter født i partallsår gå opp mot to år uten landslagsfotball mellom G19 og U21, om ikke G19 kvalifiserer seg til U20-VM. Det samme gapet forekommer for jenter mellom J17 og J19.

– Å tette hullene i landslagskjeden slik at det blir en dieselmotor som er rigget for mesterskap jevnlig på alle nivåer tror jeg er veldig viktig.

For at de unge talentene skal få mest mulig internasjonal motstand, mener derfor Klaveness at to nye landslag bør opprettes: U20 for herrer og J18 for kvinner.

Denne sommeren har Norge et U20-landslag for første gang på 26 år, fordi U19 kvalifiserte seg til VM gjennom fjorårets europamesterskap.

– Uten VM ville de hatt rundt 35 døgn sammen. Nå blir det over 100 døgn med veldig god matching og konkurranse. Da tror jeg de får et helt annet utgangspunkt for å bli interessante for større klubber og ta det neste steget.

Etablering av to nye landslag koster penger, og må også godkjennes i NFF-styret før det blir en realitet. Klaveness tror det vil koste mer å bli sittende på gjerdet.

– Jeg tror ikke vi har råd til å hoppe over alle de som er født sent på året og partallsgenerasjonen. Der er også gode spillere, og de faller i for stor grad av. Det er noe et lite land må være opptatt av. Det er en dyr, men lavt hengende frukt.

Flere av de største fotballnasjonene i Europa har allerede opprettet U20-landslag, som jevnlig spiller kamper mot hverandre. Landslagstrener for det norske U20-laget, Pål Arne «Paco» Johansen, har tatt opp behovet flere ganger tidligere.

– Da tror jeg muligheten øker for at vi går til mesterskap med U21, og da øker også muligheten for A-landslaget, sier «Paco».

Vidar Ruud, NTB scanpix

Systemet som ikke kan feile

Tankegangen om et system som nærmest pumper opp talenter fra U-landslagene og hele veien opp til A-landslaget, går igjen i korridorene på Ullevaal stadion.

På denne måten skal den norske modellen forsørge seg selv, også om noen av trenerne velger å ta andre jobber.

– Vi styrer ut ifra at vi skal være personuavhengig, men jeg er veldig stolt av de trenerne vi har. Jeg føler meg heldig som har trenere som er så gode på feltet, men som også tenker så overordnet og helhetlig, sier Klaveness.

– Med alt fokuset på struktur og systemer, kan vi stå i fare for å gå glipp av enerne?

– Det er et veldig godt spørsmål. Jeg merker at i min jobb så kan vi ikke innrette systemer etter å få opp enerne. Det er helt avgjørende at det er plass til enerne, men et system er avhengig av at vi får en god nok bredde i toppen. Samtidig er vi avhengig av dem som gjør det lille ekstra, det vet vi jo. Systemet kan dermed ikke være rigid, men tvert imot veldig fleksibelt for å romme annerledeshet.

Det norske fortrinnet

Denne sommeren er Norge representert i fire mesterskap. U20-VM og U19-EM for herrer, og J19-EM og A-VM for kvinner. For Klaveness viser det at pilene for norsk landslagsfotball allerede peker oppover.

– Hovedårsaken til at det har skjedd et løft, er spillerutvikling i klubb. Det er det ingen tvil om. Du kan ikke begynne med det på landslagsnivå.

I samarbeidet mellom klubb, kretser og landslag, mener Klaveness at Norge har et konkurransefortrinn i spillerutviklingen vi ikke kan gi fra oss.

– Vi har kommet mye tettere mellom landslagsmiljøet, kretsene og klubbene. Det tette samarbeidet har ikke andre land i samme grad som oss. Klubbene ser verdien av å avgi spillere, selv om det er Eliteseriekamper som går. Andre land opplever i mye større grad forfall der enn oss.

PS: Allerede fredag starter den norske mesterskapssommeren. Da møter Det norske U20-laget Uruguay i første kamp av gruppespillet i VM.