Storklubb sparket treneren - hevder Conte tar over jobben

Inter melder selv om sparkingen i en kort pressemelding på sitt nettsted.

«FC Internazionale Milano kan bekrefte at Luciano Spalletti ikke lenger er hovedtrener for førstelaget. Klubben ønsker å takke Spalletti for hans jobb og for resultatene vi oppnådde sammen», skriver klubben.

Spalletti fikk bare to sesonger som Inter-trener. På siste dag av årets sesong sikret laget 4.-plassen i ligaen med 2-1-seier over Empoli. Det gjør at Inter skal spille Champions League-fotball til høsten.

Ryktene i italienske medier sier at tidligere Chelsea-manager Antonio Conte blir Spallettis erstatter. Torsdag skriver flere aviser at Conte allerede har signert en treårskontrakt med storklubben.

Conte har også vært italiensk landslagssjef og Juventus-trener. Han har vært arbeidsledig siden han fikk sparken i Chelsea i fjor sommer.