Thorstvedt hyller rekordmannen Haaland, og røper ungdommelig rivalisering: – Erling var en liten drittunge

LUBLIN, POLEN: Etter Haalands rekordkamp klarte ikke Viking-Thorstvedt å dy seg fra å komme med et vennskapelig stikk mot den gamle Bryne-spilleren.

– Vi har spilt mot hverandre helt siden vi var smågutter i Viking mot Bryne. Da slo vi de alltid, og Erling var en liten drittunge, sier Thorstvedt etter kampen og ler.

– På hvilken måte var han en drittunge?

– Da vi spilte mot Bryne, var det alltid litt feider der og litt drittslenging. Det var vel en situasjon der en av oss gikk bort og skulle ta den andre i hånden, så nektet den andre og litt sånn.

– Men nå spiller vi på samme lag og koser oss, så det er kult, legger han til kjapt.

For etter at Haaland hadde satt ny mesterskapsrekord med ni mål i samme kamp var feidene mellom Bryne og Viking helt glemt.

– Han er jo helt syk! sier Thorstvedt om spisskollegaen.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Første kamp fra start

Thorstvedt fikk sin første kamp fra start i VM. Det ble ingen mål, men han leverte to målgivende. Der en av dem var til Haaland.

– Jeg følte det gikk fint. Erling stakk litt mer bak, jeg fikk møte litt mer. Så jeg følte vi løste den planen der greit, sier Thorstvedt om samarbeidet dem imellom.

Der Norge har spilt med kun en spiss i de to andre mesterskapene, valgte landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen å putte inn begge de to rogalendingene på topp når Norge trengte mål mot Honduras.

Det gjorde at Haaland fikk mer rom enn i de to foregående kampene, hvor han har gått målløs av banen.

– Kristian tok vekk litt av oppmerksomheten mot meg i kampen. Jeg likte å spille med han. Viking er heldige som har han, sier Haaland.

Nimålsmannen var allerede ute av pressesonen da Thorstvedt fortalte om rivaliseringen i barndommen.

Må vente i spenning

Nå må Norge vente i spenning for å se om de går videre til en åttendedelsfinale. For at det skal bli en realitet må Norge ha hjelp fra andre nasjoner.

– Vi får se i morgen. Nå må vi først tenke på denne kampen, så får vi ta det etterpå, sier Haaland om mulighetene til å gå videre.

Han mener at Norge mot Honduras viste at de har noe å gjøre videre i mesterskapet.

– Du ser at potensialet vårt er uendelig, men det gjelder å få det ut i kamp, sier han.

For at Norge skal gå videre må to av følgende tre scenarioer forekomme: