Lokale utøvere imponerte i OL-test

De tre var blant de 67 påmeldte til triatlonkonkurransen for menn i Odaiba Park i Tokyo, som også fungerer som OL-kvalifisering. Løpet fungerer også som test før OL i nettopp Tokyo 2020.

Canadiske Tyler Mislawchuk vant i Tokyo fredag morgen, med tiden 1.49.51, fire sekunder foran Stornes. Hayden Wilde fra New Zealand kom på tredjeplass, 12 sekunder bak Mislawchuk. Gustav Iden avsluttet på tiden 1.50.25.

– Føltes godt

Bare 46 fullførte i Tokyo, der det var noe lavere temperatur enn dagen før, men vinden hadde tatt seg betraktelig opp siden torsdagens konkurranse for kvinnene. Det lot ikke til å plage Casper Stornes.

– Jeg hadde en skikkelig god følelse i dag, og det er utrolig å komme tilbake på denne måten, sier Stornes etter 2.-plassen, ifølge TriathlonLIVE på Twitter.

Stornes var før konkurransen rangert som nummer 59 på kvalifiseringsrankingen før Tokyo-OL 2020, men hopper nå opp til 32. plass. Gustav Iden, som havnet på en respektabel 4.-plass fredag, avanserer fra nummer 22 opp til 16.-plass på OL-kvaliken.

– Dette var viktig for meg, for både Kristian og Gustav har allerede vist at de er blant verdens beste, mens min sesong har vært helt grusom. Nå har jeg fått vist at jeg kan ende på pallen her i Tokyo, sier Stornes i en pressemelding fra Norges Triatlonforbund.

Blummenfelt faller

Norges antatt beste, Kristian Blummenfelt, var rangert som nummer ni, og faller tre plasser ned til nummer 12 på OL-kvalifiseringen.

I fredagens konkurranse lå han greit an som nummer 12 etter svømmeetappen, falt litt ned etter første løp, og brøt et stykke ut i syklingen. Han hadde da fått en 15 sekunders straff, ifølge TriathlonLIVE.

Norge hadde for øvrig ingen deltagere i kvinnenes konkurranse torsdag, som måtte avkortes på grunn av den ekstreme heten i den japanske hovedstaden. Norske Lotte Miller var en av de få fra verdenseliten som ikke deltok denne gangen.

Mangelen på plassering kostet henne seks plasser på rankinglisten for OL-kvalifisering, der hun nå ligger på 28.-plass.

