Usikker Patrick Thoresen er med i VM-troppen

Storhamar-spiller Thoresen har vært et usikkert kort etter at han pådro seg en kneskade i NM-semifinalene mot Frisk Asker i mars. Hovedpersonen har uttrykt optimisme med hensyn til å rekke VM, men har ikke kunnet gi noen garantier.

Det er leddbåndet i veteranens kne som har vært problemet.

35-åringen var ikke en del av den norske troppen til Nordic Cup-kampene mot Danmark nylig, men har vært en del av treningssamlingen landslagsledelsen har holdt for VM-aktuelle spillere på Lørenskog de siste dagene.

Tøff gruppe

Patrick Thoresen valgte av familiære årsaker å takke nei til spill i fjorårets VM i Danmark. Derimot spilte han OL i Pyeongchang for Norge. Nå er han VM-klar.

Med i troppen er også Frölunda-proffene Mats Rosseli Olsen og Mattias Nørstebø, som i disse dager spiller sluttspillfinale i svensk ishockey mot Djurgården. Finalen, som spilles best av sju kamper, er ennå ikke avgjort.

Olsen og Nørstebø slutter seg dermed til den norske VM-troppen på et senere tidspunkt.

Norge spiller i VM-gruppe B i Bratislava. Russland, Tsjekkia, Sverige, Sveits, Østerrike, Italia og Latvia er motstandere innledningsvis. Petter Thoresens mannskap innleder mesterskapet mot Russland 10. mai.

– Vi har en veldig tøff pulje, og vi møter de presumptivt beste motstanderne tidlig med Russland, Tsjekkia og Sverige i de første kampene, sa ishockeyforbundets sportssjef Petter Salsten.

Ingen Zuccarello

Fra tidligere var det klart at Lars Haugen, Ken André Olimb og Mats Zuccarello av ulike årsaker ikke er VM-aktuelle.

Zuccarellos avbud handler blant annet om at han er kontraktsløs etter årets NHL-sesong og at han ikke ønsker å risikere en framtid som kan gjøre det vanskelig å signere for en ny klubb.

Den norske VM-troppen ser slik ut:

Jonas Arntzen (Leksand), Henrik Haukeland (TPS), Henrik Holm (Stavanger), Alexander Bonsaksen (Koo Koo, Finland), Christian Bull (Storhamar), Stefan Espeland (Vålerenga), Jonas Holøs (Fribourg), Johannes Johannesen (Stavanger), Christian Kåsastul (Frisk Asker), Erlend Lesund (Mora, Sverige), Mattias Nørstebø (Frölunda), Kristian Forsberg (Stavanger), Michael Haga (Mora, Sverige), Tommy Kristiansen (Sparta), Tobias Lindström (Vålerenga), Andreas Martinsen (Chicago Black Hawks), Martin Røymark (Vålerenga), Sondre Olden (Vienna Capitals, Østerrike), Mathis Olimb (Skellefteå, Sverige), Thomas Valkvæ Olsen (Leksand, Sverige), Alexander Reichenberg (Färjestad), Niklas Roest (Sparta), Patrick Thoresen (Storhamar), Mathias Trettenes (Krefeld Penguines), Mats Rosseli Olsen (Frölunda).

Dennis Sveum (Stavanger), Jørgen Karterud (Karlskrona) og Jacob Lundell Noer (Lillehammer) har status som reserver.

(©NTB)