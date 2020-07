Brann slo tilbake - Sandefjords mareritt fortsetter

Brann brukte 12 minutter på å score tre ganger. For Sandefjord fortsetter den tunge trenden.

NTB

BRANN - SANDEFJORD 3–1

Med seieren slo Brann tilbake etter 0-5-smellen for serieleder Bodø/Glimt i forrige runde. Bergensklubben har nå kun Molde og nevnte Glimt foran seg på tabellen.

Avstanden opp til topplagene er samtidig på henholdsvis seks og åtte poeng.

– Det var viktig å slå tilbake. Vi ønsker å være med i toppen, sa Brann-keeper Ali Ahamada til Eurosport etter kampen.

– Det første kvarteret var et fyrverkeri. Da scoret vi tre mål, og det var veldig bra. Vi skapte mange sjanser og får bygge videre på det, oppsummerte Brann-trener Lars Arne Nilssen.

Han var glad for å revansjere det han kalte «en pinlig kamp» i Bodø.

Sandefjord har på sin side ikke vunnet siden serieåpningen mot Odd. Fem strake tap er fasiten for klubben fra hvalfangerbyen som ligger på kvalifiseringsplass etter sju serieomganger.

Den dystre statistikken var gjestene aldri veldig nær å pynte på i Bergen søndag.

Branns Robert Taylor og Gilbert Koomson jubler for seier mot Sandefjord. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Underholdende

Brann sjokkåpnet på eget gress og tok ledelsen allerede etter sju minutters spill. Da flikket Robert Taylor ballen inn i det lengste hjørnet etter et innlegg fra Thomas Grøgaard.

I en meget underholdende og innholdsrik første omgang gikk det kun to minutter etter ledermålet før 2-0 var et faktum. Gilbert Koomson utnyttet at bortelaget ikke klarte å rydde ballen ut av eget felt og doblet enkelt ledelsen.

Samme mann måtte gjøre atskillig mer jobb da han scoret sitt andre mål like etter. Koomson fosset fremover på høyrekanten og skjøt ballen lavt forbi Sandefjord-keeper Jacob Storevik fra spiss vinkel. Det kunne se ut til at Storevik burde ha avverget ved den anledningen.

Midtveis i omgangen kom keeperen i motsatt ende av banen i fokus. Sandefjord fikk straffe da Brann-stopper Vegard Forren var for tøff i en duell. Keeper Ali Ahamada reddet forsøket fra Marcos Celorrio, men dommer Rohit Saggi besluttet at straffen skulle tas på nytt som følge av at sisteskansen forlot målstreken for tidlig.

På forsøk nummer to scoret Celorrio og reduserte til 1-3.

Brann hadde full kontroll mot Sandefjord. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Traff metallet

Med til historien hører det også at Brann fikk et mål tvilsomt annullert for offside i første omgang.

– Vi presset godt og forsøkte å stå høyt og skape sjanser. Vi spilte en bra omgang. Jeg har med meg en fantastisk følelse fra den første omgangen, sa tomålsscorer Koomson til Eurosport i pausen.

Kjappe Brann-mål kunne det også blitt innledningsvis i omgang nummer to. Koomson var nærmest da han fyrte løs fra utenfor 16-meteren og traff metallet bak Sandefjord-keeper Storevik.

Flere mål ble det imidlertid ikke. Sandefjord var aldri nær ved å sjøsette en snuoperasjon. Dermed ble Branns pangstart avgjørende i Bergen.

Seieren ble en klar opptur for hjemmelaget etter smellen i Bodø i forrige serierunde.