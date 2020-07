Lillestrøm slapp med skrekken mot toppfotballdebutanten Grorud: – Var mye rør

I over en time holdt Grorud følge med Lillestrøm i 1. divisjonsdebuten. Da dukket Lillestrøm-spilleren Grorud kjenner best, opp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredrik Krogstad (t.v.) omfavnes av Thomas Lehne Olsen og Daniel Gustafsson etter å ha satt inn vinnermålet mot Grorud. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

GRORUD:

Grorud – Lillestrøm 0–1

På tross av et kolossalt regnvær var det mange, og store, smil på Grorud Arctic Match Arena før kampstart 18.00.

I hele 251 dager har de gule og blå fra Oslo nordøst ventet på dagen de skulle debutere på nest øverste nivå i Norge. På den andre siden av banen, sto Lillestrøm, laget som ikke hadde vært utenfor den øverste divisjonen i Norge siden 1974.

Kontrastene i en toppfotballkamp i Norge, har knapt vært større.

– Det er utrolig gøy å komme igang. Vi har gledet oss i lang tid. Vi har hatt respekt for Lillestrøm, men vi har ikke fryktet dem, sier Grorud-trener Eirik Kjønø.

Fakta Kampfakta Grorud – Lillestrøm 0–1 Mål: Fredrik Krogstad (66. minutt) Gule kort: Leo Cornic (Grorud), Trace Akino Murray (Grorud), Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm), Kaan Kairinen (Lillestrøm), Torbjørn Kallevåg (Lillestrøm)

Les også «Det blir fest – mer enn god nok!»

Noen startproblemer

Og det må ha vært et lite kultursjokk for Lillestrøm-spillerne, som i 2019 fikk besøke blant annet Lerkendal, Brann Stadion og Intility.

For selv om Grorud IL hadde fått på plass ny hjemmetribune, ny bortetribune og attpåtil kunne skilte med en splitter ny kiosk, gikk ikke alt som smurt i 1.-divisjonsdebuten for hjemmearrangøren.

Før start åpnet også himmelens sluser seg. De 200, som er det man får lov å ha av tilskuere innenfor smittevernreglene, som overvar kampen, fikk en våt affære. Regnskurene førte også til at stadionspeakeren fikk krøll på teknikken, slik at pausemusikken uteble, og utenfor stadion sto en Hyundai parkert med lysene på.

Grorud-trener Eirik Kjønø og Lillestrøm-assistent Petter Myhre hilser på «korona-vis» før kamp. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Sjansefattig førsteomgang

Litt startproblemer hadde også storfavorittene Lillestrøm. Selv om Thomas Lehne Olsen kom til en stor mulighet allerede etter tre minutter, så hang hjemmelaget godt med.

– Vi kommer ikke igang. Vi får aldri se at vi får til det vi har øvd på mye i vinter. Det å ligge med en to tre i balanseforhold. Drive motstanderen litt fra skanse til skanse. Det var for mye rør, oppsummerer Lillestrøm-trener Geir Bakke det enkelt.

For selv om det var Lillestrøm som i all hovedsak hadde ballen, og som skapte de store sjansene, kom Grorud til småfarligheter innimellom. Blant annet da Elias Hagen fikk teste skuddfoten to ganger i løpet av få minutter halvveis i omgangen.

Likevel vil den første omgangen med 1. divisjon best husket for nettopp det: at det var den første omgangen på nest øverst nivå for Grorud – og ikke for sjanser og mål.

Les også I 1987 møtte to fotballinteresserte ungdommer hverandre på bussen. 33 år senere oppfylte bestekameratene sin felles drøm.

Krogstad matchvinner mot bestekameratene

Grorud-trener Eirik Kjønø må ha sagt noen velvalgte ord i pausen. For etter hvilen var det hjemmelaget som kom friskest i gang.

– De har alt å vinne, og vi har litt å tape. Det er nesten sånn cup-følelse. Første runden i cupen. Du hører entusiasmen og praten i laget er større i Grorud enn hos oss. Jeg forstår det, men vi må lære oss å håndtere det, sier Bakke.

Likevel var det Lillestrøm som fikk den første store muligheten. Etter 64 minutter fikk Thomas Lehne Olsen hodet på et hjørnespark og sendte ballen i tverrligger.

Grorud kunne kun puste lettet ut i to minutter. En vakker Lillestrøm-kontring havnet hos Daniel Gustafsson på høyresiden. Han fant Fredrik Krogstad foran mål, som kunne skli inn 1–0. Det ble også matchvinnerscoringen.

At det var akkurat han som gjode det, kaller Grorud-trener Kjønø for «veldig typisk».

Flere av Krogstads bedre venner spiller for Grorud, og han har også ved noen anledninger trent med laget for å holde formen vedlike. Derfor ga han også klar beskjed til sine lagkamerater før kampen:

– Det er bestekompiser jeg har spilt fotball med lenge på Grorud-laget. Så jeg bestilte et mål før kampen i dag, sier matchvinneren og smiler godt etter kampen.

– De er ikke så blid på meg nå, men det går nok over.

For Grorud-trener Kjønøs del, tok han det i hvert fall med et smil at Krogstad avgjorde.

– Når vi blir bedre enn Lillestrøm, kommer han kanskje til oss? avsluttet han spøkefullt.