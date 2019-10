Golfspilleren Viktor Hovland hadde en tung start på PGA-turneringen i Chiba, Japan torsdag. Jared C. Tilton/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP / NTB scanpix

Hovland med marerittrunde i Japan

Den norske golfproffen Victor Hovland gikk fem slag over par på første dag av PGA-turneringen i Chiba, Japan. Han er med det på en delt 69.-plass.

For første gang på svært lenge gikk det mot at han skulle gå av banen uten en eneste birdie, men på det 18.-hullet lykkes endelig den unge nordmannen å sette en putt til birdie.

Det startet dårlig med en bogey allerede på det første hullet for 22-åringen. Det skulle komme en sjelden triplebogey (tre slag under par) på det femte hullet.

Ingenting syntes å stemme og det ble nye bogeyer på hull 13 og 14 før birdien kom på avslutningshullet.

I forrige uke satte Hovland rekord med å ha score under 70 i 19 strake runder på PGA-touren.

– Målet for Hovland blir nå å klare og ta seg tilbake til par, sa Eurosports kommentator Henrik Bjørnstad.

Han har bare seks spillere bak seg på resultatlisten, men i og med at det bare er 78 spillere som deltar i Japan er det ingen kutt.

I teten ligger Tiger Woods som gikk sin åpningsrunde på 64 slag og seks slag under par. Den amerikanske superstjernen startet med å slå ballen i vannet på åpningshullet til bogey. Han fikk også to bogeyer på de to neste hullene før han fikk i gang putteren og avsluttet med ni birdier.

–Det var en helt crazy runde. Jag slo dårlige på dårlige slag og hadde som mål å være på par halvveis på runden, sa Woods som er i delt ledelse.

Også landsmannen Gary Woodland gikk på 64 slag.