Da svømmestjernen fortalte at hun var gravid, mistet hun den økonomiske støtten

Den danske svømmeren Jeanette Ottesen (32) mistet den økonomiske støtten fra det danske svømmeforbundet etter at hun ble gravid.

Medaljegrossisten Jeanette Ottesen fødte en datter i desember 2017.

Det er i programmet 'Ottesen: Ikke uden kamp', sendt på danske TV 2, at svømmestjernen Jeanette Ottesen går hardt ut mot det danske svømmeforbundet.

I TV-serien hevder hun at hun mistet den økonomiske støtten fra forbundet da hun ble gravid tilbake i 2017.

– Jeg fortalte om graviditeten på bloggen min som jeg hadde da, og skrev en mail til den danske svømmeforbundet. De svarte «gratulerer». Og i slutten av måneden fikk jeg ikke lønnen min. Da var jeg ikke en del av svømmeforbundet lenger, hevder Ottesen.

– Hundre prosent sikker på argumentene

Den danske svømmestjernen står med totalt 48 medaljer i EM-, VM- og OL-sammenheng. 15 av dem har vært gull, deriblant to gullmedaljer på langbane i VM.

Da hun da ble gravid i 2017, vurderte hun å stanse karrieren, men dette skal hun aldri ha sagt til det danske svømmeforbundet. Likevel stanset støtten.

– Jeg er hundre prosent sikker på hvilke argumenter de kommer til å bruke. Det vil være noe som: «Du presterte jo ikke, og du leverte ingen resultater». «Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg var jo gravid», forteller Ottesen.

Tilbake i støtteordning

Lars Green Bach, sportssjef i det danske svømmeforbundet, sier at dette er én av grunnene.

– Støtten er basert på hva som oppnås, og at det finnes et resultatpotensial i fremtiden. Jeanette fortalte om sin graviditet, og samtidig fantes det ikke noen søknad om økonomisk støtte i fremtiden. Derfor behandlet vi det som om hun hadde avsluttet karrieren, sier Bach.

Ottesen forklarer at hun aldri ble orientert om at hun selv skulle søke om støtte. To år senere – etter VM i 2019 – ble hun derimot igjen inkludert i en støtteordning.