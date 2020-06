Vinneren Lampard viser muskler i krisetider

OM FOTBALL: Frank Lampard ligner en vinner i koronapausen. Men Chelsea-sjefen har alt å tape de neste ukene.

Klubbens tidligere storspiller Frank Lampard har ledet Chelsea i ett år. Foto: PAUL CHILDS, REUTERS

En uke før gjenåpningen av Premier League, er det kun én ting som virker opplagt:

Liverpool vinner seriegull. De kan ikke rote bort 25 poengs ledelse på ni kamper, selv om tabelltoer Manchester City har én kamp mindre spilt.

Alt det andre kan det gå hele sommeren før vi får svar på:

Idrettens voldgiftsrett (CAS) har startet sin høring i Manchester Citys anke for å unngå to års utestengelse fra Europa etter brudd på regelverket for økonomisk fair play (FFP). Det vil ta flere uker før vi får en dom, og med City ute av Champions League, kan det være en åpning inn i turneringen for fem-seks lag som jakter de siste av de fire plassene.

Dersom Pep Guardiolas klubb vinner frem i CAS-anken, får Liverpool ganske sikkert selskap av City og kanskje Leicester i Champions League. Da vil den siste plassen stå mellom Chelsea, Manchester United, Wolverhampton, Sheffield United, Tottenham og Arsenal.

Bunnlaget Norwich skal slite hardt for å unngå nedrykk. Aston Villa, Bournemouth, Watford, West Ham og Brighton kjemper for å unngå de to siste nedrykksplassene.

Fakta Premier League-starten Slik spilles de første kampene i Premier Leagues gjenåpning: Onsdag 17. juni: Aston Villa-Sheffield United (19), Manchester City-Arsenal (21.15). Fredag 19. juni: Norwich-Southampton (19), Tottenham-Manchester United (21.15). Lørdag 20. juni: Watford-Leicester (13.30), Brighton-Arsenal (16), West Ham-Wolverhampton (18.30), Bournemouth-Crystal Palace (20.45). Søndag 21. juni: Newcastle-Sheffield United (15), Aston Villa-Chelsea (17.15), Everton-Liverpool (20).

Fra kjøpenekt til kjøpefest

Dette er premissene før det som ligger an til å bli en heseblesende og svært sommerlig avslutning på Premier League-sesongen.

Seierherrene er nesten kåret, mens det fortsatt vil ta en god stund før vi kan peke ut de største taperne.

Men i krisetider under koronapausen, ligner Chelsea-manager Frank Lampard en vinner.

Som spiller vant han 13 titler på 13 år på Stamford Bridge. I fjor ble klubblegenden hentet inn som manager. «Super-Frank» mistet stjernespilleren Eden Hazard og fikk kjøpsnekt av Uefa omtrent på første arbeidsdag.

Det ble sagt at Chelseas nye vei var å utvikle egne akademispillere. Lampard skulle satse ungt og erfarent. Han skulle få god tid, om det er noe som heter det i internasjonal fotball.

Derfor fikk også Tammy Abraham og Mason Mount, blant flere, muligheten på førstelaget.

Og de tok vare på den.

Men unge spillere gir ustabilitet. Derfor har Chelsea variert de første 29 rundene.

Nå er Chelseas kjøpenekt over. Mens resten av Fotball-Europa sitter på gjerdet og vurderer etterdønningene av koronakrisen, har Chelsea-eier Roman Abramovitsj åpnet pengebingen igjen.

Ziyech og Werner på vei inn

London-klubben har handlet raskt og tilsynelatende godt.

I vinter ble Chelsea enige med Ajax-stjernen Hakim Ziyech (26) om en overgang fra kommende sommer. Den marokkanske landslagsspilleren imponerte stort for Ajax i Champions League forrige sesong og er hentet til Stamford Bridge for nesten en halv milliard kroner.

Ajax-spiller Hakim Ziyech jubler for scoring borte mot Real Madrid i Champions League i fjor vår. Foto: Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

I forrige uke ble Chelsea enige med RB Leipzig-spissen Timo Werner (24), som i et helt år har vært koblet til Liverpool. Men Merseyside-klubben erkjenner at de ikke har råd til å innfri Werner utkjøpsklausul på rundt 600 millioner kroner. Bare under koronapausen, uten å ha spilt en kamp, har Liverpool betalt over en milliard kroner i lønn til sin godt betalte tropp.

Ifølge velinformerte The Athletic åpnet muligheten seg for Chelsea til å hente Werner for noen uker siden. Lampard og Abramovitsj nølte ikke et sekund.

Lampard hadde lange samtaler med Werner på telefon, og nå er det kun detaljer som gjenstår før den 24 år unge tyskeren er Chelsea-spiller fra kommende sesongstart.

London-klubben har brukt over 1 milliard kroner. Men overgangene ser fornuftige ut, og dermed begynner Chelseas lag å se veldig spennende ut neste sesong.

Og ifølge engelske medier er ikke handlerunden over.

Timo Werner har scoret 25 seriemål på 29 kamper i Bundesliga for RB Leipzig denne sesongen. Foto: Martin Meissner, AP

Vil ha Champions League-suksess

Men Abramovitsj har ikke brukt 1 milliard kroner for å spille i Europa League. Den russiske oligarken skal til Champions League. Det er der han får skinne mest.

Tidligere preget Chelsea den turneringen. De vant i 2012, de spilte finale i 2008 og var i en årrekke en garantist for å spille minst semifinale.

Men det er seks år siden Chelsea var i semifinale sist gang.

Derfor handler de ni siste seriekampene om å klamre seg til fjerdeplassen, eventuelt bli nummer fem dersom City fortsatt er utestengt. Men det siste er ikke verdt å gamble på.

Lampard har vunnet på markedet, men har mye å tape dersom laget svikter i jakten på Champions League-plass.

Werner takket angivelig ja på grunn av Lampards ungdomslinje og forsikringer om at manageren sitter trygt.

Frank Lampard er Chelsea-supporternes store favoritt på Stamford Bridge. Foto: BILDBYRÅN

Ingen er trygge i Chelsea

Men selv om Frank Lampard er en av Chelseas egne og en åpenbar supporterfavoritt, har heller ikke han veldig god tid.

Ingen får god tid i Chelsea. Ingen sitter trygt i Chelsea.

På de 17 årene Abramovitsj har eid klubben, er det fortatt ingen manager som har fullført kontrakten.

Lampard er den som vet dette best. På 13 år som spiller hadde han ni forskjellige managere.

41-åringen må bruke de neste månedene godt. Overgangene til Ziyech og Werner er en god start. Men de får han ikke nytte for før til høsten.