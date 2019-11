Herman Geelmuyden i aksjon for Stabæk i cupkamp mot Viking i juni. Fra januar skal tenåringen spille for PSV Eindhoven. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Norsk stortalent (17) på vei til PSV

Det 17-årige Stabæk-talentet Herman Geelmuyden slutter seg fra årsskiftet til den nederlandske storklubben PSV Eindhoven, melder Nettavisen.

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Geelmuyden har for det meste spilt for Stabæks 2.-lag i 3. divisjon denne sesongen, men har også vært i aksjon for A-laget både i eliteserie (fem kamper) og cupen (fire kamper).

I Nederland skal han innledningsvis trene og spille med PSVs U19-lag.

Les også Derfor skaper pyroeffekter splid i Fotball-Norge akkurat nå

– Vi er enige med PSV om en overgang i januar, men det gjenstår fortsatt noen formaliteter, sier Geelmuyden til Nettavisen.

Han var på et treningsopphold hos PSV for tre år siden og imponerte så mye at klubben vurderte å hente ham allerede da. Geelmuyden har også vært på treningsopphold i Liverpool.

I PSV blir Geelmuyden lagkamerat med Mathias Kjølø og Fredrik Oppegård.