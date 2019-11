James Milner har glimt i øyet, noe han blant annet viser i sin nye bok Ask a Footballer. PAUL CHILDS, REUTERS / NTB SCANPIX

Liverpool-stjernen vil ikke snakke engelsk til sine barn. Hver morgen vekker han dem med ordene «buenos dias».

Han snakker spansk i søvne, hater VAR, rører ikke alkohol og er beskrevet som verdens kjedeligste fotballspiller. Men James Milner (33) er Liverpools eneste mester – som Manchester City-spiller.

17 av spillerne Manchester City har brukt i Premier League denne høsten, har vunnet seriegull med de lyseblå.

Kun én av Liverpools spillere har vunnet Premier League: James Milner, som gjorde det to ganger da han spilte for nettopp Manchester City.

Søndag ettermiddag møtes de to gigantene på Anfield, i en kamp der Liverpool kan sikre ni poengs forsprang til de to siste sesongenes seriemester.

Det er ikke sikkert Milner får starte. Det er ikke sikkert han får spille.

Kanskje han slipper til noen minutter på midtbanen. Kanskje noen minutter som back. Eller blir på benken hele kampen.

Én ting er sikkert: For Liverpools løpsmaskin og grå eminense, spilleren som er inne i sin Premier League-sesong nummer 18, er laget viktigere enn ham selv.

James Milner er i dag en av veteranene i Premier League. I 2002 debuterte han i ligaen som 16-åring for Leeds. PHIL NOBLE / REUTERS / NTB SCANPIX

Fakta James Milner Født: 4. januar 1986 Hjemby: Leeds Klubb: Liverpool A-landskamper England: 61 (1 mål) Tidligere klubber: Leeds, Swindon, Newcastle, Aston Villa, Manchester City Meritter: 1 Champions League-tittel Liverpool, 2 Premier League-titler Manchester City, 1 FA-cuptittel Manchester City, 1 ligacup-tittel Manchester City.

Vraket fra finalen

Madrid natt til søndag 2. juni: – Det er så mange som har del i denne triumfen. Spillerne. Støtteapparatet. Supporterne.

Klokken hadde bikket 01.30 på natten i den spanske hovedstaden, og svært fornøyde lagkamerater jublet seg gjennom intervjusonen etter Liverpools Champions League-triumf mot Tottenham i Madrid.

Lavmælt snakket Milner til et dusin journalister om hvor mye triumfen betydde for klubben.

At han ble vraket fra startoppstillingen på kampdagen, ødela ikke finaledagen for veteranen.

Milner ble først skuffet. Så tenkte han: «Hva kan jeg gjøre for å hjelpe laget til å vinne dette trofeet?»

I garderoben grep Milner ordet og holdt en flammende peptalk. Manager Jürgen Klopp mente Milners garderobetale var avgjørende.

– Vi har en ung tropp. Jeg er en av de eldste. Forhåpentlig fikk jeg brukt litt av min erfaring, sa Leeds-gutten som også spilte en viktig rolle som innbytter i en drøy havtime.

James Milner ble vraket fra startoppstillingen i Champions League-finalen mot Tottenham, men kom på banen den siste halvtimen og gjorde en solid jobb da Liverpool sikret 2–0-seier. KAI PFAFFENBACH, REUTERS / NTB SCANPIX

Stort friidrettstalent

Milner var skolemester i terrengløp i Yorkshire-området tre år på rad. Han var distriktsmester på 100 meter to år på rad.

Tidlig i tenårene ble dagens Liverpool-spiller sendt til Dortmund for å representere Leeds i et slags Europamesterskap for skoler, der han blant annet vant 1000-meteren.

Verden får aldri vite hvor god multitalentet fra Yorkshire kunne blitt i friidrett, men han var utvilsomt et stort løpetalent. Det sies også at Milner var en svært lovende cricketspiller.

Men sesongkortinnehaveren på Elland Road var hele tiden fast bestemt på å bli fotballspiller. Milner var sett på som ett av Englands store fremtidshåp, og han fikk sitt store gjennombrudd i ung alder.

26. desember 2002, i en alder av 16 år og 357 dager, scoret han 1–1-målet for sitt kjære Leeds mot Sunderland og ble tidenes yngste målscorer i Premier League. En rekord han tok fra tre måneder eldre Wayne Rooney, en spiller han hadde blitt sammenlignet med i flere år.

Fem dager senere ble Milner hyllet i en stor nyttårsartikkel i lokalavisen Craven Herald & Pioneer.

– Han var et stort sportstalent, men han var også en førsteklasses student. James hadde veldig gode karakterer på skolen. Han var en snill gutt og veldig populær, sa Frank Morris, talsmann ved Horsforth School nyttårsaften 2002.

James Milner er en hardhaus. Han fikk en smell borte mot Southampton i andre serierunde, men det hindret ham ikke fra å spille videre. JOHN SIBLEY, REUTERS / NTB SCANPIX

Løper fortsatt mest av alle

Milner scoret også mot Chelsea i romjulen det året.

Det var starten på karrieren for en fotballspiller med en enorm treningsvilje, dedikasjon og profesjonalitet.

Nesten 18 år etter gjennombruddet løper Milner fortsatt lengst av alle.

For eksempel ble han registrert med to kilometer mer enn nestemann i returkampen mot Manchester City i Champions League-kvartfinalen i 2018.

James Milner løp to kilometer mer enn nestemann i Champions League-returkampen mot Manchester City i april 2018. Viasat

I sommer, i en alder av 33 år, knuste James Milner rekordene i utholdenhet da Liverpool testet sine spillere under sesongoppkjøringen.

– Engelsk fotballs store fremtidshåp, humret manager Jürgen Klopp på sidelinjen.

Han har en fysikk som minner mer om en 25-åring enn 33-åring. Og det er ikke tilfeldig.

For Milner har det gjennom hele karrieren handlet om høy arbeidsmoral.

– Min pappa pleide å si at jeg ikke kom til å lykkes. Han mente at min venstrefot ikke var bra nok, at alle store fotballspillere var god med begge føtter. Jeg sa ingenting, jeg gikk bare rett ut for å trene opp venstrefoten. Jeg er veldig enkel der, hvis du vil få meg til å gjøre noe, er det bare å si at jeg ikke klarer det. Det visste også min far.

James Milner er svært nøye med trening, restitusjon og kosthold. CARL RECINE, REUTERS

Har aldri smakt alkohol

Som 14-åring ble James med pappa Peter på den lokale puben.

James tok en liten slurk av pappas Strongbow-cider. Da tok han en avgjørelse: Han skulle aldri smake alkohol, fordi det kunne gi ham en litt bedre mulighet til å lykkes i fotball.

For drøyt to år siden giftet Milner seg med barndomskjæresten Amy. Liverpool-spilleren smakte ikke så mye som en dråpe alkohol under bryllupsfesten.

– Jeg har tatt en avgjørelse, og jeg står fast ved den, forklarte Milner.

33-åringen er så ordentlig i alt han gjør at han er blitt stemplet som en av verdens kjedeligste fotballspillere. Derfor gjorde også Twitter-kontoen «Boring James Milner» stor suksess da den ble opprettet i juli 2013.

Han har kanskje en kjedelig frisyre, han har ingen tatoveringer og lever et tilsynelatende normalt A4-familieliv.

Her trener James Milner i Madrid dagen før Champions League-finalen. Milner ble vraket fra laget, men holdt en peptalk som manager Jürgen Klopp mente var avgjørende. CARL RECINE, REUTERS

Snakker kun spansk til barna

Men det sies at Milner har en underfundig humor av det litt mer intelligente slaget. Kanskje han ikke er så normal likevel. Noe som blant annet kommer frem i hans ferske bok Ask a Footballer.

Visste du for eksempel at James Milner kun snakker spansk til sine to helengelske barn på tre og fire år?

Milner har alltid vært fascinert av språk. For noen år siden bestemte han seg for å lære spansk. Dette skjedde samtidig som hans datter, som i dag er fire år, ble født.

Så han begynte å snakke spansk til sin datter mens mamma skiftet bleier. Da han halvannet år senere fikk en sønn, bestemte han at begge barna skulle bli tospråklige.

Nå snakker James Milner kun spansk til sine to barn. Det første far og barn sier til hverandre hver morgen, er Buenos dias.

Kona Amy snakker kun engelsk til de to barna.

Men det er ikke bare til barna at Milner snakker spansk.

Forrige sesong ville den anvendelige Liverpool-veteranen og hans romkamerat Andy Robertson finne ut hva de snakket om i søvne. Milner hadde installert en app som fanget opp snakking i søvne.

Venstreback Robertson laget kun gryntelyder.

Milner sto for nesten alt av snakkingen. Men kun på spansk!

I fem sesonger spilte James Milner for Manchester City. Her i duell mot Chelseas Frank Lampard i februar 2013. JASON CAIRNDUFF / BILDBYRÅN

Motstander av VAR

Meninger har han også. Til dels sterke også om temaet som opptar fotballfans verden rundt. I boken Ask a Footballer bruker Milner ordet hate for å understreke hva han virkelig mener om dommersystemet VAR.

– Ja, det står skrevet, så jeg står for det. Muligens er jeg gammeldags, sa han i et intervju med The Guardian for en drøy uke siden.

Han er tilhenger av mållinjeteknologi.

– Men det er veldig vanskelig å bruke VAR når det fortsatt er forskjellige meninger om avgjørelsene. Det ødelegger atmosfæren. Det kommer et mål, så en eksplosjon av lyd, så kommer VAR. Du må vente. Var det mål?

Ville ikke bli berømt

17 år etter gjennombruddet med Leeds, har Milner hatt mer enn god tid til å reflektere over karrieren. En karriere han håper vil vare i ytterligere tre-fire år.

I et intervju med The Athletic forteller Milner hvor overrumplet både han og foreldrene ble over oppmerksomheten som fulgte etter de to Premier League-målene i romjulen 2002.

– Jeg vet at noen spiller for å bli berømt, men jeg var vel det motsatte av det.

Han tjente under 1000 kroner uken i starten av Premier League-karrieren. Med bonuser ble det litt mer, akkurat nok til å installere en ny TV på gutterommet i Leeds.

Men Milner misunner ikke dagens unge spillere. Liverpool-spilleren mener de har det litt for lett. De slipper å pusse skoene til seniorspillere. De slipper å vaske dusjen i garderoben.

– Dagens spillerkoordinatorer gjør en glimrende jobb med å se etter de unge spillerne. Men det gjør at de ikke trenger å gjøre så mye for seg selv. Når ting blir gjort for deg, har du ikke så mange bekymringer og trenger ikke ta så mye ansvar, sier veteranen som selv har tatt mye ansvar i karrieren.

Liverpool-maskineriet har vunnet 10 av 11 kamper.

Motoren i det maskineriet heter James Milner, som har større kapasitet enn noensinne.

Nå venter gamleklubben Manchester City for maratonmannen Milner.

Han kommer til å spille en rolle enten det er på eller utenfor Anfield-gresset.

