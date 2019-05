Zuccarello og lagkameratene nærmer seg semifinale etter viktig seier

Fredagens seier var viktig for Stars i kvartfinaleserien i NHL-sluttspillet, som snart går mot slutten. Kampen var nummer fem i best av syv-serien mot St. Louis Blues.

I motsetning til forrige møte, som endte 4–2 til Dallas, var fredagens kamp ikke like målrik.

Det første målet kom etter nesten tre minutter, signert Dallas-spiller Jason Spezza. I resten av perioden klarer begge lagene å holde målene sine rene, helt til det 6. minuttet i andre periode. Da satte finske Esa Lindell mål for Dallas til stillingen 2–0.

Etter andre pauseprat sørget Jaden Schwartz for et uassistert mål for St. Louis Blues, åtte minutter ut i perioden.

Mats Zuccarello fikk 13 minutter og 53 sekunder på isen denne gang.

I forkant av onsdagens kamp gjorde Dallas-trener Jim Montgomery endringer i lagoppstillingen. Blant annet flyttet han Zuccarello fra andre rekke til første rekke. Han spiller nå på rekke med Tyler Seguin og Jason Dickinson. Siden onsdagens endringer førte til seier, ble samme lagoppstillingen brukt fredag, skriver NHL.

(©NTB)