Derfor trener Norges beste skøytesprinter med sin argeste konkurrent

Skøytelandslaget kan komme til å måtte trene uten en av lagets store stjerner.

Håvard Holmefjord Lorentzen måtte i 2018-OL se at det «kun» ble sølv på 1000 meter, ettersom Kjeld Nuis (bak) var raskest. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Håvard Holmefjord Lorentzen dro til Nederland 2. pinsedag. Han skal være der en uke. Samtidig starter de andre norske landslagsløperne på samling torsdag. Uten en av stjernene.

– Det er ikke Håvard som har spurt om å få være med, men nederlenderne som vil prøve ham, sier Bjarne Rykkje. Han er Norges landslagstrener i allround, men bor i Nederland.

OL-duellen glemmes ikke

Håvard Holmefjord Lorentzen er ønsket at Kjeld Nuis, en av verdens beste sprintere. Det var han som slo bergenseren på 1000 meter under OL i Pyeongchang i 2018. Og det med bare 4/100. Godt da at nordmannen allerede hadde OL-gullet fra 500 meter.

Nuis er på det profesjonelle laget Team Reggeborgh, og det er med dem at Lorentzen kan få kontrakt.

– Først må de finne ut om de passer for hverandre, sier Rykkje.

Nederland har to offisielle profflag i Jumbo Visma og Team Reggeborgh, i tillegg til to litt mindre uoffisielle. Nederlenderne har i 25 år hatt profflag i skøyter, og i storhetstiden med Rintje Ritsma var det millionlønninger og mye å hente for de aktive.

I dag har markedet tappet seg noe, og en utlending vil ikke være den heteste i markedet. Likevel kan Lorentzen komme til å få en lønning opp mot millionen, hvis alt klaffer.

En eventuell overgang vil innebære at han ikke lenger vil trene med sine gamle lagkamerater på landslaget. Han vil imidlertid fortsatt kunne konkurrere for Norge i OL, VM og verdenscup.

Rintje Ritsma først ut

Det var for øvrig Ritsma som brøt med sitt eget skøyteforbund i 1995 og dannet det første profflaget. Mange stjerner fulgte etter ham. I motsetning til i Norge, er det profflagene som har hatt de beste løperne.

Nå er det Lorentzen som lurer på om dette kan gi ham et løft.

– Håvard har fått et tilbud om å trene med et profflag i Nederland. Det er uvisst hva det innebærer når det gjelder kontrakt, sier sports- og utviklingssjef Lasse Sætre.

Han vet at Nuis ønsker Norges beste sprinter på laget, en nederlandsk løper som også satser på 1500 meter.

– Ja, Kjeld er bedre på mellomdistanse, Håvard satser mest på 500 og 1000 meter. Han har ikke snakket noe om å bli bedre på 1500.

Skal, skal ikke? Håvard Holmefjord Lorentzen må ta en stor beslutning den nærmeste tiden. Foto: Fredrik Varfjell

Grødum prøvde seg ute

Tidligere har sørlendingen Øystein Grødum oppholdt seg i Nederland. Det var fra 2000 til 2001.

– Det var en god opplevelse. Jeg følte at det ville være en nyttig erfaring å teste det ut, sier 43-åringen i dag.

Han fremhever at Nederland har mye å tilby, som gode trenere, ikke minst gode treningsfasiliteter og gode lønninger.

– De har mer penger i idretten, det går ikke på sparebluss, for å si det sånn.

Skjønt storhetstiden var trolig rundt år 2000. Selv om «supermannen» Sven Kramer har hatt høyere lønning siden den gangen, er det generelle nivået lavere. Nederlandsk skøytesport har opplevd sponsortørke, som så mange andre idretter.

– Men Lorentzen er tross alt olympisk mester bare for to år siden, sier Grødum, som er bosatt i Arendal. Hvis han skulle tippe, mener han at en årslønning opp mot én million kroner ikke er urealistisk.

Øystein Grødum hadde legendariske Leen Pfrommer som trener da han var i Nederland. Foto: Mette Bugge

Må finne ut mer

Lorentzen må se på helheten når han skal vurdere om han skal signere en kontrakt.

Lasse Sætre sier det er ønskelig at Norge har de beste løperne i ei treningsgruppe her hjemme.

– Jeg skal ha kontakt med ham i løpet av uken for å finne ut mer.

Lorentzen hadde ingen stor sesong sist vinter. Han slet med hoften som ikke helt var på lag. Sprinteren ble hemmet i svingene på grunn av denne belastningsskaden. Den er under oppfølging.

Bjarne Rykkje var selv tilknyttet et profflag i Nederland, før han ble landslagstrener allround i Norge. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Har kjennskap til hva profflag betyr

Bjarne Rykkje har vært trener i profflaget Jumbo Visma tidligere, da med et annet sponsornavn. Han var assistenttrener der i åtte år og trente også Kjeld Nuis. Team Reggeborgh var konkurrenten. Det var dit Nuis etter hvert fikk tilbud om å komme.

Det er fra dette laget at to sprintere meldte overgang til Jumbo Visma etter forrige sesong.

Rykkje sier at forbundet har gått gjennom planene med «Lorri» for en tid tilbake. Landslagstreneren i allround vet at Nuis og nordmannen trener med hverandre for å se om de passer bra sammen.

– Team Reggeborgh har alltid vært et sprintlag, men nå tenker med å mer å bygge et større lag med allroundere.

– Hvis han velger å gå, hva vil det bety for norsk skøytesport?

– Det er vanskelig å si. Håvard ble olympisk mester uten at han hadde lagkamerater som var raskere. Det er ikke alltid slik at hvis du trener med gode lagkamerater blir du bedre. Trener du riktig og på en bra måte, vil du komme frem. Det er alltid deg selv det kommer an på. Og blir han borte, vil det komme nye opp. Men vi ønsker selvsagt å ha Håvard Lorentzen i det norske elitelaget, sier treneren, før han legger til:

– Vi mister en lagkamerat som er veldig god, hvis det blir slik at han foretrekker å trene i Nederland. Jeg vet i alle fall at han hadde tro på opplegget til Jeremy Wotherspoon.

Canadieren har i flere år nå vært norsk landslagstrener i sprint, og var det da det ble flere triumfer i Pyeongchang i 2018.