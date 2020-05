Siste sjanse for Tokyo-OL: Helt uaktuelt med ny flytting

IOC-president Thomas Bach sier at det ikke kommer på tale å utsette neste års OL i Tokyo ytterligere.

Tokyo-OL får en sjanse til. Foto: Jae C. Hong, AP / NTB scanpix

NTB

Det er i et intervju med BBC Bach snakker ut om OL. Han er klar på at Tokyo-lekene må avvikles som oppsatt neste sommer.

Går ikke det, vil det ikke bli noe av disse lekene.

– Vi kan ikke holde 3000 til 5000 medarbeidere i arbeid for alltid. Og det er ikke riktig at utøverne skal leve med usikkerhet heller, sier Bach til BBC.

IOC-president Thomas Bach sier at det ikke kommer på tale å utsette neste års OL i Tokyo ytterligere. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

– Mammutoppgave

OL skulle startet 24. juli i år, men er utsatt ett år på grunn av koronapandemien.

Lekene skal nå etter planen arrangeres på samme tidspunkt (23. juli–8. august) neste år. OL går alltid over 17 dager.

– Det er en mammutoppgave å flytte lekene med tolv måneder. Det er en fascinerende oppgave, men også utfordrende, sier Bach.

Råd fra WHO

Han vil ikke svare konkret på om det må finnes en covid-19-vaksine tilgjengelig, for at lekene skal bli arrangert.

– I dette spørsmålet lener vi oss på råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Ingen vet hvordan verden ser ut om en eller to måneder. Vi sikter mot å arrangere OL i trygge omgivelser for alle som er til stede, sier Bach.

Skulle pandemien stoppe Tokyo-lekene, blir Paris 2024 neste sommer-OL.

Forrige sommerleker ble arrangert i Rio de Janeiro i 2016.