Ødegaard med tre målgivende i storseier

VITESSE ARNHEM - PEC ZWOLLE 4–1

Martin Ødegaard fortsetter storspillet i Nederland. Lørdag radet han opp tre nye assist med giftige cornere i Vitesses 4-1-seier over Zwolle.

Drammenseren har vært brennhet i æresdivisjonen denne sesongen. Påskeaften viste han igjen fram sin eminente dødballfot.

Allerede etter ni minutter slo Ødegaard et strålende hjørnespark som duppet presist ned til Bryan Linssen, som enkelt stanget inn 1-0.

Zwolle utlignet ved Lennart Thy et snaut kvarter senere. Det så ille ut for Vitesse da vertene ble redusert til ti mann like etterpå. Tidligere Manchester United-spiller Alexander Büttner fikk direkte rødt kort for en stempling i knehøyde.

Men hjemmelaget trosset undertallsspillet, og to minutter etter sidebytte skulle nok en Ødegaard-corner bli målgivende. Igjen var den perfekt slått til Linssen, som ruvet i luften og headet inn 2-1. Suksessoppskriften fungerte også da samme duo slo til på Vitesses 4-1-scoring etter 77 minutter.

Før den tid gjorde Mohammed Dauda vertenes tredje fulltreffer for kvelden. Den skled han inn med rundt et kvarter igjen på klokka.

Ødegaard står med seks mål og ni målgivende i den nederlandske ligaen denne sesongen.

Vitesse ligger på 6.-plass med 47 poeng når tre kamper gjenstår.

Lørdag kunne for øvrig serieleder Ajax juble for sin femte strake trepoenger i æresdivisjonen etter 1-0 borte mot Groningen. Veteranen Klaas-Jan Huntelaar ble matchvinner tolv minutter før slutt. På tampen ble målscoreren utvist for to gule kort.

Med seieren la årets mesterligasensasjon press på PSV Eindhoven, som nå er tre poeng bak tabelltoppen. PSV kan komme à poeng med Ajax om de slår ADO Den Haag søndag.