Spansk storavis lanserer Haaland og fransk superstjerne som Real Madrids neste signeringer. Tysk avis avviser ryktene.

Erling Braut Haaland vil bli i Borussia Dortmund også neste sesong hevder den tyske avisen Bild. De avfeier ryktene om en overgang til Real Madrid i sommer.

Erling Braut Haaland blir å se i Dortmunds gule farger også neste sesong hevder den tyske avisen Bild. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

NTB

Erling Braut Haalands storspill det siste året har naturlig nok ført til at han er blitt koblet til flere av verdens største klubber.

Senest mandag hadde den spanske storavisen Marca bilde av både Haaland og den franske Paris Saint-Germain-stjernen Kylian Mbappé på sin forside. Budskapet? Avisen hevder at Real Madrid ønsker å først hente Haaland til sommeren – og så Mbappé neste sommer.

Men mens det i Spania flere ganger har blitt spekulert i at Real Madrid ønsker å kjøpe Haaland i sommer, er det i tyske medier enighet om at nordmannen vil spille lenger i Bundesliga.

Ifølge den tyske avisen Bild skal det ikke være en utkjøpsklausul på 75 millioner euro som Real Madrid kan bruke dersom de vil kjøpe Haaland før neste sesong.

– Det er uriktig informasjon, står det i nettversjonen til Bild ifølge spanske AS.

Dortmund skal heller ikke være interessert i å selge sin nye stjerne. Dersom de ombestemmer seg og gjør Haaland tilgjengelig for salg, skal prisen være langt høyere enn den påståtte utkjøpsklausulen hevder Bild.

Dermed er det langt ifra sikkert at ting blir slik Marca hevder de kan bli.

Ønsker å bli

Bild mener at Haaland selv ikke vurderer å dra fra klubben som signerte han på en kontrakt ut 2023-24-sesongen da spissen ble solgt fra RB Salzburg til Dortmund i vinter.

De mener at Haalands nærmeste ser på Bundesliga som et perfekt sted for 19-åringen å utvikle seg videre.

Spanske medier har ofte omtalt Haaland som Real Madrids favoritt til å bli deres nye spiss i sommer.

AS som selv omtaler Bilds syn på saken, meldte i slutten av mars at hovedstadslaget ønsker å ha både Haaland og landslagskamerat Martin Ødegaard på plass til neste sesong.