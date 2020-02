Premier League direkte: Arsenal vant klart

Siste innlegg

90 + 5 ′ Mål for Arsenal! Arsenal 4 - 0 Newcastle United Mål: Alexandre Lacazette Målgivende: Nicolas Pepe LACAZETTER DEN SELV OGSÅ HAN! Franskmannen stopper måltørken i Premier League etter at Pépé spiller han fri i boks!

90 + 1′ DEL Det er lagt til seks minutter.

90 + 1 ′ Spillerbytte - Arsenal Joseph Willock Mesut Ozil

90 ′ Mål for Arsenal! Arsenal 3 - 0 Newcastle United Mål: Mesut Ozil Målgivende: Alexandre Lacazette FREKK LACASSIST DER! Lacazette spiller nydelig inn til Özil foran mål som setter ballen i mål til 3-0 for Arsenal! Kan stille spørsmål om keeperspillet til Dubravka der som kanskje burde tatt den.

87′ DEL Stor Arsenal-sjanse! Igjen er det Saka som står for den. Fosser ned langs venstresiden, og prøver så å finne Lacazette i boks. Ballen kommer en liten meter for langt frem for franskmannen, som dermed ikke får endt måltørken sin i ligaen i denne anledningen.

86′ DEL Ritchie svinger inn en corner, og Lascelles får hodet på den, men headingen er svak. Dermed spretter den inn i klypene på Leno.

85 ′ Spillerbytte - Arsenal Alexandre Lacazette Edward Nketiah Mange bytter her nå.

83 ′ Spillerbytte - Newcastle United Fabian Schar Ciaran Clark

82 ′ Spillerbytte - Arsenal Lucas Torreira Dani Ceballos

81 ′ Gult kort! Bukayo Saka - Arsenal Får også det gule kortet etter det, Saka.

81′ DEL Saka danser seg gjennom sentralt i banen for Arsenal før han kommer i ubalanse. Det ender med at han takler Clark med voldsom kraft, og det dømmes frispark. Den så ikke god ut for Clark i det hele tatt.

78′ DEL Pepe stikker gjennom til Nketiah, men en lang Newcastle-tå takler den inn til Dubravka.

76′ DEL Stolpeskudd for Newcastle! Saint-Maximin prøver lykken med et skudd fra 17-18 meter! Ballen treffer så klink i stanga som det er mulig å få det!

74 ′ Spillerbytte - Newcastle United Isaac Hayden Federico Fernandez

74 ′ Spillerbytte - Newcastle United Matt Ritchie Valentino Lazaro

72′ DEL Xhaka blir liggende nede med en smell. Vrir seg rundt på gresset her. Holder seg til sin venstre fot og får behandling på banen fra medisinsk personell.

67′ DEL Frekkis i tverrliggeren! Aubameyang tar med seg ball mot linja før han chipper den inn. Ballen har en skummel retning, og daler faktisk ned på tverrliggeren og ut!

64′ DEL Hvordan er det mulig?? Clark er oppe i Arsenals boks, og alene med keeper klarer han ikke å sette den mellom stengene! Skuddet går via en Arsenal-spiller, men den skal sitte, Clark!

60′ DEL Der eksploderte det på Emirates! To mål på meget kort tid, og Arsenal gikk plutselig fra å stange mot Newcastle, til å nå ligge foran med to!

57 ′ Mål for Arsenal! Arsenal 2 - 0 Newcastle United Mål: Nicolas Pepe Målgivende: Bukayo Saka ER DET NOE SAK'A? Bukayo Sakadona er i fyr og flamme!! En heeerlig luke på Lazaro før han finner Pepe foran mål, som setter inn 2-0 for Arsenal!!

54 ′ Mål for Arsenal! Arsenal 1 - 0 Newcastle United Mål: Pierre-Emerick Aubameyang Målgivende: Nicolas Pepe AUDA, NEWCASTLE! DER DUKKET AUBA OPP! Pépé svinger ballen i boks på bakre stolpe, og Arsenals toppscorer rager høyest i boks. Med en kontant heading styrer han ballen ned i lengste hjørne, og Arsenal er i føringen!

52′ DEL Saka med et hardt innlegg i boks, men ballen finner veien inn i klypene på Dubravka.

50′ DEL DET ER SÅ NÆRE! Pepe finner Nketiah i boks som setter ballen i tverrliggeren fra en 7-8 meter!

49′ DEL Arsenal har tatt et grep om kampen i andre omgang her. Mye ball inne på Newcastles halvdel.

2. omgang

DEL Da er det pause på Emirates og stillingen er 0-0 mellom Arsenal og Newcastle.

Pause

45 + 1′ DEL Legges til ett minutt av den første omgangen.

45′ DEL Tikker mot pause på Emirates nå. Tipper det ikke blir lagt til noe voldsomt her.

43′ DEL Saint-Maximin er en artig fotballspiller! Setter nok en gang fart, og prøver å avslutte fra skrå vinkel, men ballen går til side for mål.

42′ DEL Ballen faller ned til Mustafi etter en corner som fyrer av, men Lazaro redder med hodet!

41′ DEL Pepe klemmer til på et frispark fra 25 meter, men Dubravka er oppe med labben og vipper over til corner. Frekt forsøk fra Pepe der!

40′ DEL Ceballos ligger nede og holder seg til bakhodet. Får en trøkk i duell med Saint-Maximin.

39′ DEL Aubameyang klemmer til fra 25 meter, og den går via en Newcastle-spiller og til corner. Arsenal trøkker på nå.

38′ DEL Pépé trekker inn i banen og klemmer til, men skuddet blir aldri farlig.

37′ DEL Nketiah med fint forsøk! Özil triller til unggutten som fyrer på første touch, men skuddet går rett på Dubravka.

36′ DEL Arsenal har tatt et lite grep om kampen her nå. Triller mye ball inne på Newcastles halvdel.

33′ DEL Har vært en fin fotballkamp så langt det her. Har bølget litt frem og tilbake, og med litt bedre avslutninger på angrepene her, så kunne det fort ha vært ett mål eller to.

32′ DEL Aubameyang kommer gjennom på venstresiden, og prøver seg så med venstrefoten. Den har Dubravka stålkontroll på.

29′ DEL Saka prøver seg med et innlegg, og merkelig nok så klarerer en upresset Danny Rose til corner. Fikk mye ut av et svakt innlegg der, Saka.

26′ DEL Så er det Almiron som prøver seg på løp sentralt i banen, men den offensive midtbanespilleren mister ball.

25′ DEL Saint-Maximin har justert inn et herlig maxnivå her! Fosser gjennom ved flere anledninger, og denne gangen triller han ut til Almiron som prøver seg med et innlegg. Den havner imidlertid i klypene på Leno.

22′ DEL Saka prøver lykken fra 16 meter, men ballen sniker seg utenfor høyre kryss. Ikke dumt forsøk fra den unge spilleren det!

20′ DEL Longstaff klemmer til, men ballen går noen meter over målet.

20′ DEL Ceballos lager frispark til Newcastle like utenfor boks. Det er Saint-Maximin som blir tatt. Longstaff står klar til å fyre av.

17′ DEL Pépé sikter seg inn mot Aubameyang på bakre stolpe, men Dubravka kommer ut og plukker.

15′ DEL Ny, stor mulighet for bortelaget! Saint-Maximin triller ut til Joelinton som prøver å styre kula i mål, men spissen setter den like utenfor!

15′ DEL Stor Newcastle-sjanse! Longstaff prøver en volley etter en frekk corner. Ballen går via en Arsenal-spiller og tvinger Leno til å strekke seg lang for å avverge scoring!

14′ DEL Xhaka får hodet på ballen etter frisparket og header den videre ut til hjørnespark.

13′ DEL Özil feller Almiron og lager frispark i fin posisjon for et innlegg. Bortelaget flytter opp i boks.

12′ DEL Bellerin tar et løp i Newcastles boks og blir sett. Prøver å styre kula tilbake i farlig område, men ballen ender opp bak mål til utspark for keeper.

9 ′ Gult kort! Granit Xhaka - Arsenal Holder igjen Lazaro som er på vei fremover i banen. Ikke akkurat skyhøy odds på at granittblokka fra Sveits skulle få det gule i dag.

6′ DEL Saint-Maximin går i bakken like utenfor Arsenals sekstenmeter og roper på frispark. Får ikke medhør av dommer der som vinker spillet videre. Bildene viser imidlertid at Ceballos er mye bortpå foten til kanten som kanskje burde hatt frispark der.

5′ DEL Fin mulighet for bortelaget! Joelinton titter opp og ser Lazaro kommer på løp. Backen danser seg gjennom før han prøver en avslutning, men en tå kommer frem til hjørnespark for Newcastle.

4′ DEL Pepe svinger inn en corner, men bortelaget stanger unna ballen i egen boks.

3′ DEL Interessant å følge litt ekstra med på Eddie Nketiah i kveld. Den unge spissen var på utlån til Leeds tidligere denne sesongen, men ble hentet tilbake av Mikel Arteta. Får sin første start for Arsenal i Premier League denne sesongen i dag.

2′ DEL Bellerin feller Saint-Maximin inne på Newcastles halvdel.

1. omgang

Kampen har startet

DEL NEWCASTLE (5-4-1): Dubravka - Lazaro, Fernandez, Lascelles, Clark, Rose - Saint-Maximin, Longstaff, Bentaleb, Almiron - Joelinton.

DEL ARSENAL (4-2-3-1): Leno - Bellerin, Mustafi, David Luiz, Saka - Ceballos, Xhaka - Pepe, Özil, Nketiah - Aubameyang.

DEL Lagene er inne...