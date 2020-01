Norge nekter svensk trener å sitte på benken i skjebnekampen

Mats Olsson har hatt sin plass på den svenske benken under hele EM. Slik blir det ikke mot Norge.

Mats Olsson er keepertrener for det svenske laget. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

MALMÖ: Det svenske laget har kniven på strupen før møtet med den norske erkerivalen søndag kveld. De gule og blå MÅ vinne. Hvis ikke er de ute av sitt eget mesterskap allerede før de to siste kampene i hovedrunden er spilt.

Med seier over Norge lever fortsatt håpet om semifinale og finale i Stockholm neste helg.

En viktig del av det svenske trenerteamet er Mats Olsson. Han har ansvaret for oppfølgingen av keeperne, som av Sander Sagosen lørdag ble trukket frem som svenskenes nøkkelspillere.

Mot Norge må imidlertid Olsson følge kampen fra tribunen. Det skriver Aftonbladet. Årsaken er at Olssons hovedarbeidsgiver faktisk er Norges Håndballforbund. Svensken er en viktig del av trenerteamet til Thorir Hergeirsson på det norske kvinnelandslaget.

Mats Olsson har hatt denne plassen under hele EM så langt. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

– Ble litt for mye

Aftonbladet skriver at det norske forbundet måtte godta at Olsson sitter på den svenske benken under EM. Det har han ikke gjort i tidligere mesterskap. En del av avtalen var at han ikke skulle gjøre det om de to lagene møtes.

– Den avtalen ble akseptert på begge sider da det kunne bli «litt for mye», sier han til avisen.

Da Aftenposten møtte Olsson tidligere lørdag, holdt han og kollegene på å finne ut hvorfor fredagen endte med et sjokkerende stort tap for Portugal.

– Vi forventet på ingen måte å tape med ti mål der. Ellers har vi gjort det greit så langt i EM, sier Olsson.

Han mener at det snek seg inn en fryktfølelse utover i den andre omgangen, da de svenske spillerne innså hva som var i ferd med å skje. Han tror det var vanskelig for elevene å gjøre det så svakt foran egne supportere.

Gode kolleger på det norske kvinnelandslaget: Olsson og Thorir Hergeirsson. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Et komplett lag

Olsson kaller det norske laget komplett på nesten alle områder, men tror likevel det skal være mulig å slå tilbake med en seier mot Christian Berges lag.

– Vi vet at de er et godt lag og at de er favoritter i vår gruppe. I en naboduell er det likevel sjanser. Selv om de slo Portugal klart i sin kamp og vi tapte stort, så er det ikke dermed sagt at de slår oss. Vi skal prøve å skape problemer for dem, sier Olsson.

Om det slår til eller ikke får han altså ikke med seg benken, men fra tribuneplass.

