Rekordtall og seerboom etter storspill av Haaland og Ødegaard

Erling Braut Haalands imponerende inntreden i Dortmund har gitt rekordtall for Viaplay, mens Martin Ødegaards storspill i Real Sociedad har hevet seertallene hos Strive betraktelig.

Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland har bidratt til en kraftig økning for interessen rundt La Liga og Bundesliga hos de ulike rettighetshaverne. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix, REUTERS/Leon Kuegeler

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Martin Ødegaard har levert strålende prestasjoner i Real Sociedad helt siden overgangen i sommer. 21-åringen fra Drammen ble blant annet kåret til månedens spiller i september, som var den første kåringen denne sesongen.

Erling Braut Haaland har på sin side fått en kanonstart på karrieren i sin nye klubb Dortmund. Etter fire kamper, tre av dem som innbytter, står Haaland notert med hele åtte mål. Tre av nettkjenningene kom allerede i debuten, da Haaland scoret hat trick borte mot Augsburg 18. januar.

Det gjør at de norske rettighetshaverne for tysk Bundesliga og spansk La Liga kan nyte godt av suksessen til Norges talentfulle duo.

Haaland har gitt seerrekord

– Vi har sett en markant økning på interessen for Bundesliga på Viaplay, både i form av salg og strømming, skriver kommunikasjonsrådgiver i sporten hos NENT Group Norge, Thomas Horni i en e-post.

Horni forteller at NENT Gruop ikke ønsker å gå ut med tall på hvor stor økningen i antall abonnenter er, eller eksakt hvor store seertallene har økt.

Men han opplyser om en firedobling av den gamle Bundesliga-rekorden i antall seertall. Viaplay, som eies av NENT Gruop, har hatt rettighetene siden 2018/19-sesongen.

– De tre første kampene til Erling Braut Haaland er de mest sette Bundesliga-kampene på Viaplay noensinne, med kampen mot Köln (24. januar) som den mest sette. Denne kampen hadde nesten fire ganger så mange seere som vår Bundesliga-rekord fra før Haaland ble Dortmund-spiller. Denne kampen var også på høyde med Manchester United og Liverpool sine kamper i FA-cupen målt i unike brukere, sier Horni, som også forteller om en seerøkning på lineær-TV:

– Vi merker også en veldig stor økning på seertallene på lineær-TV. Haalands kamper er blitt sendt på Viasport 1. Også der har vi oppnådd seertall på Bundesliga som vi ikke har vært i nærheten av tidligere. Det er klart at Haalands inntog i Bundesliga og hans prestasjoner så langt har skapt stort engasjement blant seerne, legger han til.

Erling Braut Haaland kunne juble for hat trick i debuten mot Augsburg. Juble kunne også rettighetshaver Viaplay, som har fått en stor økning i seertall etter Haalands gode start i Dortmund. Foto: MICHAELA REHLE / Reuters

Stor Ødegaard-interesse

Før 2018/19-sesongen overtok strømmetjenesten Strive, som eies av IMG Nordic, rettighetene til La Liga fra nettopp NENT Group.

CEO i IMG Nordic, Kristian Hysén, forteller om effekten Ødegaard har hatt hos deres strømmetjeneste.

– Martin Ødegaards fantastiske halvår har absolutt hatt en markant effekt, det er det ingen tvil om. Både med tanke på flere abonnenter og seertall til Real Sociedad-kampene, sier Hysén, som ikke ønsker å kommentere konkrete tall.

Ifølge Hysén har Real Sociedad gått fra å være et relativt anonymt lag i Spania, til en av de aller mest sette attraksjonene hos de norske Strive-seerne.

– Seerne trekkes til Real Sociedad-kampene på grunn av den nasjonale kraften med å se deres egen Ødegaard spille. Her i Sverige har vi samme situasjon med hans lagkamerat Alexander Isak. Vi får en voldsom boost med nye abonnement og høye seertall på grunn av slike spillere, sier IMG-sjefen, som også opplyser at de merket en lite seerboom blant sine danske seere etter at Christian Eriksen nylig debuterte for Inter Milan.

– Er Real Sociedad blitt det mest populære laget blant de norske Strive-seerne?

– Det varierer fra runde til runde, ut fra hvilke lag de møter. Real Madrid og Barcelona har gjennom en årrekke opparbeidet seg en sterk supporterbase i Norge, og har de beste spillerne. Real Sociedad har vært den mest sette kampen i enkeltrunder, men Barcelona og Real Madrid er de jevnt over mest populære lagene. Real Sociedad er blitt det tredje mest sette laget, svarer Hysén.

Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er viktige brikker på Norges landslag, i tillegg til hos sine klubblag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Et scoop

Da Erling Braut Haaland herjet for Red Bull Salzburg, sendte VG+ alle nordmannens kamper i østerriksk Bundesliga. Det varte ikke lenge, ettersom det kun tok et halvt år før Haaland meldte overgang til Dortmund.

– Det var absolutt positivt og lønnsomt i forhold til abonnenter hos oss. Vi er ganske ferske på rettigheter, og det å få sende Norges heteste spiller var et scoop for oss. Det var god interesse, sier nyhetssjef i VG-sporten, Aslân Farshchian.

Han opplyser at avtalen ble kansellert da Braut Haaland ble solgt i januar. I ettertid har VG sikret seg rettighetene til å vise den spanske cupen.

– Vi er veldig glade for å kunne vise Copa del Rey denne sesongen, ikke minst fordi det er Martin Ødegaards store gjennombruddssesong i spansk fotball, sier Farshchian.

Publisert: Publisert: 6. februar 2020 06:25 Oppdatert: 6. februar 2020 07:07

Flere artikler