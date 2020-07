Lundemo med to mål i debuten for sin nye klubb

Marius Lundemo kunne ikke drømt om en stort bedre start i Apoel-trøyen.

Marius Lundemo har fått en god start på Kypros. Foto: Ole Martin Wold

Den tidligere Rosenborg-spilleren dro til Kypros for en drøy uke siden. Lørdag kveld fikk han debuten sin en treningskamp mot Ermis. Da vartet han opp med to scoringer.

På stillingen 1–0, med et kvarter igjen å spille, dunket han til fra 25 meter. Skuddet gikk over keeper og i mål. Få minutter senere satte han inn sitt andre for kvelden etter en dødball.

Apoel vant til slutt 3–0.

Rosenborg og Apoel ble enige om en avtale som gjorde at midtbanespilleren dro til Kypros et par uker før planlagt, ettersom kontrakten hans egentlig gikk ut 31. juli.

– Det har vært en bra tid med mange oppturer og noen nedturer. Jeg har vært med på veldig mye og det har skjedd mye i løpet av mine tre år. Det er vemodig å dra, for jeg er blitt glad i klubben og byen. Det er litt spesielt, sa han til RBK.no