DIREKTE: Utestengt i 14 måneder for doping - gjør comeback mot Rosenborg nå

Trond Henriksen leder sin første kamp etter at det ble klart at han skal være hovedtrener for Rosenborg hele sesongen. Han gjør tre endringer fra 2-1-seieren over Sandefjord. Erlend Dahl Reiten kommer inn for Vegard Eggen Hedenstad, som er hjemme i Trondheim med en liten skade. Tore Reginiussen er tilbake i elleveren på bekostning av Even Hovland, mens Anders Konradsen tar plassen til Edvard Tagseth. Både Dahl Reiten og Konradsen får sin første kamp fra start denne sesongen.