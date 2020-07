Superstjernen beskyldes for å overdrive rasismekampen: – Han skaper et problem som ikke eksisterer

Formel 1-legender mener Lewis Hamilton overdriver i kampen mot rasisme.

Lewis Hamiton er den ubestridt beste Formel 1-føreren. Engelskmannen kjører for Mercedes-stallen. Foto: Chuck Burton / FR171712 AP

For en drøy måned siden marsjerte Lewis Hamilton (35) og hundrevis av andre i London for å markere sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen.

Formel 1-stjernen er blitt en av sportsverdenens fremste motstandere av rasisme. Nå mener derimot tidligere Formel 1-helter at briten har tatt det for langt.

– Jeg har stor respekt for Lewis, men hvorfor bli militant? Han har alltid blitt akseptert og fortjener alles respekt. Jeg mener poenget med dette er pretensiøst. Han skaper et problem som ikke eksisterer, sier Mario Andretti (80) til El Mercurio.

Sir Jackie Stewart (81) var inne på det samme i et intervju med Good Morning Britain nylig.

– Lewis setter et godt eksempel for folk. Han er veldig tydelig, men jeg tror ikke problemet er så stort som man skal ha det til. Et ønske om forandring møter ingen motstand hvis man er smart og flink til det man gjør. Da vil man få aksept i Formel 1, sa Stewart.

Mario Andretti får tyn av Lewis Hamilton. Foto: USA TODAY USPW / X06796

– Ignorant

Lewis Hamilton har fått med seg kommentarene til de to legendene med 39 Formel 1-seire mellom seg. På bildedelingstjenesten Instagram skriver han:

– Dette er skuffende, men virkeligheten er dessverre slik at mange i den eldre generasjonen ikke erkjenner at problemet finnes, skriver Hamilton.

– Dette er ignorant, men det vil ikke stoppe meg fra å kjempe om forandring. Det er aldri for sent til å lære, og jeg håper denne mannen, som jeg alltid har hatt respekt for, kan bruke tid på å utdanne seg, fortsetter han i en kommentar til Andretti.

Om kommentaren til Stewart, skriver han:

– Igjen, enda én. Det er bare skuffende.

Sir Jackie Stewart får også kritikk av Lewis Hamilton. Foto: DARREN STAPLES / X01323

– Drømmen min er at alle blir med

Hamilton, som står med 86 seire i formel 1-sirkuset, har også bedt kolleger og arrangører om jobbe hardere i kampen mot rasisme.

Da flere førere unnlot å knele før sesongens første konkurranse, forsøkte han å overtale dem til å gjøre det neste gang de fikk muligheten.

Hamilton varslet nylig i et intervju med Autosport at han skal snakke med Jean Todt, president for det internasjonale bilsportforbundet, om arrangørenes jobb.

– Vi må snakke med Formel 1. De må gjøre en bedre jobb. Vi hadde så hastverk. Vi måtte komme oss ut av bilen, løpe bort og knele. De må gjøre mer, sier Hamilton.

14 av 20 førere knelte under sesongåpningen i Spielberg.

– Drømmen min er at alle blir med. Hvis vi kommer til det siste racet og alle kneler, vil det vise at vi er samlet. Det ville vært vakkert, sier Hamilton.

