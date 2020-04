Sør Cup korona-avlyst

Sommerens Sør Cup ble lørdag avlyst. Dermed blir det ikke fotballfest for 7000 barn og unge i sommer.

Fra Sør Cup i 2018. Det blir ikke noe Sør Cup denne sommeren. Foto: Torbjørn Witzøe

KRISTIANSAND: – Det er klart vi synes dette er kjipt og trist, men vi respekterer og forstår avgjørelsen fullt ut. Det er mange som har det verre enn oss, sier daglig leder i Sør Cup Geir Åge Olsen.

Lørdag holdt kulturminister Abid Raja (V) pressekonferanse og opplyste at det korona-induserte arrangementsforbudet forlenges til 1. september for arrangementer med over 500 deltakere.

Sør Cup skulle vært arrangert i Kristiansand, på Flekkerøy og i Vennesla 20. til 24 juni for 7000 unge fotballspillere fra hele landet.

Med beskjeden fra myndighetene lørdag ble det klart at arrangørene ikke har annet å gjøre enn å avlyse.

Geir Åge Olsen er en av to ansatte i Sør Cup. Foto: Tore André Baardsen

Går glipp av millioner

Det er klubbene Fløy, Vindbjart og Donn som står bak arrangementet som i fjor trakk 592 lag fra fire land. Sør Cup har to fast ansatte og 12 millioner kroner i budsjett.

Arrangementet genererer normalt 3,3 millioner kroner tilbake til klubbene gjennom dugnadsarbeid. Disse pengene må klubbene nå klare seg uten det kommende året.

Rigge for 2021

Per Christian Osmundsen, som er daglig leder i Donn, bekrefter at det er tøft for klubbenes økonomi at Sør Cup blir avlyst.

– Dette er penger vi ikke klarer å hente inn, så det er klart at det også vil bli redusert aktivitet i klubbene som følge av dette. Vi må bare begynne å rigge oss for 2021. Selv om dette er tøft for oss, er det som skjer nå enda tøffere for andre, sier Osmundsen.

Per Christian Osmundsen er daglig leder i Donn. Her fotografert i forbindelse med et innbrudd i fjor. Foto: Torbjørn Witzøe

Håper på støttepakke

Jan Egil Norheim, formann i Fløy, sier dette:

– Sør Cup er et av de viktigste økonomiske benene vi har å stå på, så det er klart vi merker det når den ryker. Vi går glipp av 1,4 millioner kroner i inntekter, og dette utgjør 20 til 25 prosent av budsjettet vårt. Vi var litt forberedt på at dette skulle skje, og hadde allerede gjort noen tiltak. Det gjelder for eksempel en lønnsjustering i seniorgruppa. Nå håper vi at det kan komme noen støttepakker fra myndighetene utover i mai og juni, selv om vi forstår at det skal litt til at det skal komme noe til klubbene.

Vidar Ulstein, styremedlem i Vindbjart. Foto: Kjetil Nygaard

– Tøffe tak

Vidar Ulstein som er styremedlem i Vindbjart sier:

– Det er klart dette var en lite hyggelig beskjed å få. Vi går glipp av noe over millionen i dugnadskompensasjon, og det utgjør ganske mye av budsjetttet vårt. Dette er ikke noe vi kan hente inn, så vi må regulere virksomheten så godt som mulig. Det er tøffe tak. Det er så enkelt som det.