Norsk håndballprofil legger opp

Den tidligere landslagsmålvakten i håndball, Kari Aalvik Grimsbø (35), legger opp og flytter hjem til Norge og Trøndelag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kari Aalvik Grimsbø gir seg med håndball. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Det melder avisen Sør-Trøndelag.

Grimsbø har spilt for ungarske Györ siden 2015. Før det var hennes klubber Byåsen og Esbjerg.

Hun debuterte for landslaget i 2005 og var med på to OL-gull for Norge i 2008 (Beijing) og 2012 (London).

Grimsbø har også to VM-gull (2011 og 2015) og fem EM-gull (2006, 2008, 2010, 2014, 2016). 35-åringen kommer fra Skaun i Sør-Trøndelag, et sted som ligger mellom Orkdal og Trondheim.

Ifølge Wikipedia har hun 173 landskamper for Norge.