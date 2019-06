Norge-Nigeria 3–0

STADE AUGUSTE DELAUNE, REIMS: Hvor mange ganger har Guro Reiten fått høre spørsmål om at hun fortsatt ikke har scoret når det virkelig gjelder på landslaget?

– Det har vært litt ekstra nerver, innrømmer hun overfor Aftenposten.

De spørsmålene slipper hun nå.

Etter 17 minutter sov det nigerianske forsvaret akkurat et sekund for lenge på et norsk hjørnespark. Reiten dyttet ballen kort til Caroline Graham Hansen, som satte kurs rett mot det nigerianske målfeltet. Første forsvarer ble passert med den største enkelthet. Da neste kvinne meldte seg ga hun ballen til Reiten som kom stormende inn i feltet.

Ballen gikk via en nigeriansk hånd og videre i nettet. En jublende Reiten krummet nakken, slo ut med hendene og brølte det hun var god for etter sitt sjette landslagsmål. 1–0.

– Det har vært en veldig lang dag. Når jeg ser den ballen gå i mål, så mister jeg hodet. Jeg vet ikke helt hvor jeg er i et par sekund, sier hun og rister raskt på hodet.

– Jeg så kanskje litt sint ut ser jeg for meg.

Christian Hartmann, Reuters

Christian Hartmann, Reuters

To års ventetid

Reiten var ikke den eneste som brølte av glede.

For mens en fortvilet Osinachi Ohale stupte ned på gresset, la Isabell Herlovsen på sprang mot den norske benken. Spillere i rødt og blått kom fra alle kanter av banen og kastet seg med i dansen sammen med innbytterne.

Denne muligheten hadde de ventet på i to år, og nå ledet de 3–0 før det var spilt 40 minutter av VM-åpningen. De skulle begrave «null mål og null poeng» fra 2017-EM.

– Å åpne på denne måten er veldig deilig for oss. For det beviser at vi faktisk kan score mål, sier Herlovsen.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Intervalldrag der du like før klokken piper er sikker på at det ikke finnes mer luft i universet. Knebøy så tunge at beina akkurat klarer å rette seg ut. Alt var verdt det nå, det var bare å riste løs i ringdansen.

Med fire av seks gruppetreere videre er billetten til åttendedelsfinalen så godt som i boks, selv om den tanken er det vel strengt talt ingen grunn til å dvele for mye med ennå.

– Det er viktig med en god start og tre poeng, men det er flere kamper her. Vi må nyte det i dag, så må vi ha fokus, sier Herlovsen.

Onsdag venter hjemmenasjonen i Nice. Det ser ut som en gruppefinale på rivieraen etter at «Les Bleus» fredag vant 4–0 over Sør-Korea.

– Det blir en veldig tøff kamp mot Frankrike. Nå får vi bare nyte kvelden, så får vi begynne å tenke mot den, sier Reiten.

Slik snudde Norge fiasko til håp: Frykten som måtte forsvinne

Gonzalo Fuentes, Reuters

FÅTT MED DEG DENNE? Ødegaard svarte på kritikken etter Hegerberg-utspill

Drømmeselfien

Kontrakten med Chelsea er allerede i boks. Reiten ville vise de blå fra London hva de er i ferd med å få til metropolen. 17 minutter senere fikk hun ballen i mellomrommet. Den ble dyttet videre til Lisa-Marie Utland. 26-åringen banket ballen så hardt over hodet til målvakt Tochukwu Oluehi at hvis ikke nettet i målet hadde stoppet den, så ville den fortsatt helt hjem til Mo i Rana.

Nordlendingen gikk ned på ett kne og latet som hun skulle til å ta en selfie. Bak henne poserte jublende lagvenninner. Lik og del.

På VIP-tribunen kunne Terje Svendsen puste lettet ut. Fotballforbundets leder hadde fått selskap av den nylig gjenvalgte FIFA-presidenten Gianni Infantino. Sveitseren fikk fornyet tillit ved akklamasjon. Nå var det bare å reise seg og klappe for det norske laget.

– Spillerne utførte kampplanen på en veldig bra måte, konkluderer landslagstrener Martin Sjögren.

Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

I sitt livs form

Graham Hansen sa nylig til TV 2 at hun er i sitt livs form. Det så ut til at den ferske Barcelona-proffen nøt det at hun endelig er i et VM.

Ved tilfelle etter tilfelle dro hun av én, to, tre og gjerne fire motstandere.

– Det er bare å nyte og se på det Graham Hansen gjør utpå her. Det er umulig å ta fra henne ballen, sa TV 2s Solveig Gulbrandsen. Nigerianerne nøt det neppe, men de var helt enige i konklusjonen.

Gonzalo Fuentes, Reuters

Det nigerianske laget var ikke ufarlige, til det var det altfor mye fart i flere av spillerne. Kristine Minde er på ingen måte en treg venstreback, men i møte med Francisca Ordega så det nesten ikke ut som hun akselererte.

Det tok imidlertid bare tre minutter før det nigerianske forsvaret serverte en norsk tremålsledelse. Et svakt utspill endte med at Isabell Herlovsen fikk ballen ute til høyre. Hun la den inn foran mål, og før Utland rakk å sette inn et hodestøt hadde stakkars Ohale styrt den i eget mål. 3–0.

Slik var kampen: Norge med solid seier i VM-åpningen

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Hva med den andre omgangen? Den ble som mange annenomganger blir når det ene laget leder med tre til pause.

Det var langt mellom de store sjansene, og man satt aldri med følelsen av at Nigeria skulle klare å spille seg inn i kampen igjen.

De kom nærmest da Ingrid Hjelmseth feilberegnet et gjennomspill. Da hun kom til hjørnet av målfeltet innså 39-åringen at hun var sent ute, og klarte å besinne seg så hun ikke la Barcelona-spiss Asisat Oshoala i bakken.

Skuddet fra Graham Hansens nye lagvenninne gikk utenfor mål

Den norske Barca-angriperen fikk også en mulighet før slutt, etter at hun hadde lurt unna tre-fire forsvarere, men skuddet var ikke godt nok. Det var heller ikke skuddet fra Elise Thorsnes.

Det betydde imidlertid svært lite. Nå kan det norske laget senke skuldrene, for den aller viktigste jobben i gruppespillet er allerede gjort.