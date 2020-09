Møter latvisk lag i Europa: Se hvem RBK kan trekke om de går videre

3. kvalifiseringsrunde til Europaligaen trekkes tirsdag klokken 13.

Mer jubel? Torgeir Børven og Kristoffer Zachariassen vet tirsdag ettermiddag hvem som blir motstander i en eventuell 3. kvalikrunde til Europaligaen. Foto: Richard Sagen

Mandag ble det kjent at latviske Ventspils blir motstander i den Adressa-sendte Europa-kampen 17. september.

Oppgjøret er 2. kvalifiseringsrunde til Europaligaen. Åge Hareides menn må slå ut Ventspils gjennom en enkeltkamp på bortebane for å ta seg videre.

Belgia, Ukraina eller Tyrkia

Allerede tirsdag ettermiddag trekkes 3. kvalikrunde.

Akkurat som sent søndag kveld har UEFA nå delt RBKs potensielle motstandere inn i mindre grupper.

Og - som i 2. runde - er RBK seedet.

Det er på papiret likevel langt tøffere motstand som venter om alle går videre.

Nå møter nemlig RBK klubber som går rett inn i 3. kvalikrunde, og som dermed ikke har spilt i Europa tidligere denne høsten:

* Charleroi, Belgia.

* Desna Tsjernihiv, Ukraina.

* Alanyaspor, Tyrkia.

Kampen spilles 24. september, og spilles også som enkeltkamp.

Laget som trekkes først opp av bollen får hjemmekamp. Samtidig vil dette bli et spørsmål etter trekningen, med tanke på innreise i corona-tider. Nøytral bane kan bli et alternativ her.