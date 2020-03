Varsler møte om økonomiske konsekvenser for eliteserieklubbene

Mandag skal klubbene i Eliteserien ha et telefonmøte sammen med Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF) for å diskutere løsninger rundt klubbenes økonomiske situasjon.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Eliteserieklubbene i fotball blir som resten av idrettsverdenen rammet av koronavirusets konsekvenser. Her er Vikings Viljar Vevatne i duell med Brann-spissen Daouda Bamba. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Det sier Leif Øverland, administrerende direktør i NTF, til Eurosport.

– Diskusjonstema nå er hvordan klare å komme seg gjennom krisen og hvilke steiner vi skal snu for å redusere kostnadene. Klubbene er jo både små og store bedrifter, og når inntektene forsvinner så kan kassen bli tom, sier Øverland.

Leif Øverland, administrerende direktør i NTF, sier at de skal i møte med eliteserieklubbene på mandag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ønsker økonomisk støtte av staten

Det var på torsdag beskjeden kom om at starten på Eliteserien utsettes til 2. mai. Det kan by på økonomiske problemer for flere.

– Vi skal diskutere felles tiltak rundt det. Man lærer av hverandre og vi ønsker å bidra til mest mulig felles løsninger der det er mulig. Det er naturligvis individuelle klubber som er enkeltbedrifter, så vi skal ikke bestemme hva de skal gjøre, men vi gir råd og har tett kontakt med Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon, sier Øverland.

NTF-sjefen viser til en rekke tiltak som er lansert i Danmark for å hjelpe danske virksomheter med å takle krisen.

– Det jobbes med myndighetene, NFF og Nif for å bedre rammebetingelsene. Blant annet bortfall av arbeidsgiveravgift, utsette betaling av offentlige avgifter og økonomisk støtte slik som i Danmark hvor staten har garantert for støtte for publikumssvikt på arrangementer, sier Øverland.

Ønsker å forlenge overgangsvinduet

Lørdag skrev VG at NFF ser på det som nødvendig å gi klubbene mer tid til å selge og kjøpe spillere. Det opprinnelige overgangsvinduet strekker seg fra 9. januar til 1. april.

– Ja, vi ønsker å utvide vinduet, og dette er tatt opp med Fifa, sa direktør i NFFs konkurranseavdeling Nils Fisketjønn til VG.

Det er Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) som godkjenner lengden på overgangsvinduene i forskjellige land. NFF har ikke gitt et konkret forslag om hvor lenge vinduet bør forlenges.

Klubber som Rosenborg, Molde, Aalesund og Tromsø har allerede gått ut med sin støtte til forslaget.