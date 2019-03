Matchvinner Mauldin: - Drømte om dette øyeblikket som barn

STAVANGER OILERS - SPARTA 3–2 e.f.:

DNB ARENA: Greg Mauldin, 36 år, har opplevd mye som hockeyspiller.

Likevel rangerer han det som skjedde i DNB Arena mandag kveld veldig høyt.

Da han dukket opp og satte det avgjørende målet i forlengingen av den tredje kvartfinalen, eksploderte DNB Arena i jubelbrøl fra hjemmefans og Oilers-spillere.

Samtlige svartkledde kastet seg over Mauldin i elleville jubelscener. Det var et øyeblikk amerikaneren har drømt om hele livet.

– Har drømt om dette siden jeg var liten

– Jeg har drømt om å score vinnermålet i overtid siden jeg var liten. Å faktisk kunne gjøre det er utrolig stort, sier Mauldin til Aftenbladet.

Han har gjort det én gang før. Og heller ikke det glemmer han med det første.

– Da jeg spilte min første juniorkamp scoret jeg faktisk det avgjørende målet på overtid i sluttspillet. Det målet har jeg fortsatt på telefonen, og jeg får gåsehud av å se det hver gang. Men dette målet overgår defintivt det, sier Mauldin.

Han var utrolig lettet etter den viktige seieren, og innrømmer at seieren nok var alfa omega i kampen om semifinale.

– Serien hadde ikke vært over om det hadde blitt 0–3 i kamper, men det hadde vært utrolig tøft mentalt. Da hadde det sneket seg inn noen vonde tanker, tror jeg. Noen ganger jobber du utrolig hardt uten at det gir betaling. Det var deilig at det endelig gjorde det, sier han.

– Ikke klar for sommerferie enda

Den sympatiske amerikaneren hadde en lang tale til lagkameratene i garderoben etter tredje periode, i et forsøk på å få med seg guttene på å gi alt i forlengingen. De kunne ikke tape enda en hjemmekamp i kvartfinalen.

– Hva sa du til de andre i pausen?

–Det gikk litt på at du aldri vet om du får muligheten til å gjøre dette igjen. Ikke med den samme gruppen. Og jeg har aldri vunnet noe, og vet at jeg ikke har mange sjanser igjen. Så vi må spille som om det er vårt siste sluttspill. Og jeg er veldig fornøyd med hvordan vi kom ut til forlengingen. Vi turte å angripe, svarer Mauldin.

– Nå må vi bare bli klar for kamp fire. Det blir tøft. Men jeg er ikke klar for å ta sommerferie helt enda. Det er drittvær hjemme i Boston nå, avslutter han.