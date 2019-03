Stjernen dunket til med andreplass i karrierens siste renn

GRANÅSEN: Rennet i Granåsen torsdag kveld handlet først og fremst om Andreas Stjernen, som hoppet sin aller siste konkurranse i verdenscupen - og det foran sine egne.

Stjernen lå på en bunnsolid andreplass etter å ha hoppet 137 meter i den første omgangen, halvannet poeng bak ledende Ryoyu Kobayashi.

Alt lå altså til rette for at Sprova-hopperen skulle få en best mulig avslutning av hoppkarrieren.

La press på lederen

Og da han landet på 137 meter også i den andre omgangen, la han virkelig press på lederen fra Japan.

– Han ser ut til å være i toppslag, og innfrir så til de grader på hjemmebane, sa NRK-ekspert Anders Jacobsen under tv-sendingen.

Men Kobayashi svarte opp også i sitt andre hopp, og trakk seg helt ned til 141,5 meter.

Dermed vant japaneren 10,4 poeng foran Stjernen. Trønderen tok sin 8. pallplass i et individuelt verdenscuprenn, og kommer ikke til å hoppe videre når Raw Air fortsetter i skiflygningsbakken i Vikersund.

– Nå er jeg bare happy for hoppingen. Det synker vel mer inn etter hvert at jeg er ferdig, men akkurat nå er jeg bare veldig, veldig glad. Det var en fin avslutning, sier Stjernen selv i et intervju med NRK.

– Det er sånn hopping jeg har mange hundre av her i Granåsen. Det var ekstremt godt å få det ut i dag, sier han.

Johansson tapte terreng

Robert Johansson, som lå på 10.plass etter første omgang, gjorde et hopp på det jevne også i finalen. Stefan Kraft, som er Johanssons fremste konkurrent i Raw Air-sammendraget, slo nordmannen med 9,9 poeng og ble nummer tre i Granåsen torsdag kveld.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Det betyr at han har et forsprang på 15,2 poeng før hopperne flytter videre fra Trondheim.

Johann André Forfang ble nummer fem, og Norges nest beste. Tromsøværingen fikk totalt 275,6 poeng for hopp på 134 og 132,5 meter.