21. april var sist gang begge lag kunne juble for tre poeng i Eliteserien. Siden den gang hadde Rosenborg tapt fire ganger og spilt én uavgjort, mens KBK sto med to tap og tre uavgjort. Rosenborg vant tre av sine fire første kamper denne sesongen, men deretter har det gått tråere for trener Alfred Johanssons lag.

Søndag havnet de under da Jesper Isaksen scoret mot spillets gang, men etter pause slo RBK tilbake. Jayden Nelson reduserte like etter hvilen før Marius Broholm ble matchvinner fire minutter før slutt til ellevill jubel.

– Det er dritdigg. Det var på tide. Jeg synes tilskuerne fortjente en seier nå. Vi har jobbet som faen, sa Broholm til TV 2.

– Jeg kan fortsatt spille spiss, det er null problem, smilte han.

Rosenborg holder 8.-plassen etter seieren, mens Kristiansund er nummer tolv.

– Nå skal vi vinne den siste kampen før sommerferien, og så skal vi fortsette å kjempe på. Denne trengte vi, sa Broholm.

Kapteinen skadet

RBK-kaptein Markus Henriksen måtte byttes ut med skade etter en drøy halvtime. 31-åringen så ut til å ta seg til baksiden av låret da han trasket av gressmatta. Inn kom Mikkel Konradsen Ceïde.

Innbytteren trodde han ble matchvinner ti minutter før slutt, men scoringen ble annullert for hands på stopperen.

Likevel skulle RBK vinne oppgjøret. Rosenborg tar imot Fredrikstad i neste runde, mens KBK gjester Brann.

Styrte kampen

Rosenborg var lenge best i den første omgangen, men gjestene tok føringen etter 35 minutters spill da Mikkel Raknebergs innlegg traff Isaksen inne i feltet. Midtbanemannen satte hodet på ballen og så den fly i hjørnet. RBK-keeper Sander Tangvik var sjanseløs.

Pausepraten så ut til å hjelpe RBK-laget, for fire minutter etterpå utlignet vertene. Innlegget fra Jesper Reitan-Sunde gikk gjennom hele feltet og til Nelson, som på åpent mål prikket ballen i nettmaskene.

Rosenborg fortsatte å styre kampen, og til slutt fikk de uttelling da Broholm dukket opp i feltet og skjøt ballen i hjørnet.