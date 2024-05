Ásdís Halldórsdóttir sørget for at LSK Kvinner fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare ni minutters spill, men Melissa Bjånesøy sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Katrine Winnem Jørgensen sendte LSK Kvinner i ledelsen igjen da hun satte inn 2-1 etter 35 minutter. Ved pause sto det 2-1.

Innbytter Tonje Erikstein scoret for hjemmelaget etter 69 minutters spill, slik at resultattavla viste 3-1. Innbytter Andrea Anderdal gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-3 fire minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

LSK Kvinners Camilla Huseby fikk se det gule kortet.

Etter onsdagens kamp er LSK Kvinner på fjerdeplass på tabellen med 14 poeng, mens Stabæk er nummer seks med tolv poeng.

Fatemeh Zangeneh var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. LSK Kvinner spiller neste kamp mot Rosenborg 20. mai, mens Stabæk spiller neste kamp mot Åsane.

Levert av NTBs automatiserte artikkeltjeneste.