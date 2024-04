– Han har den samme posisjonen på Hamar som Steven Gerrard har i Liverpool, sier Bendik Havdal Eriksen, journalist i lokalavisen HA.

– Jeg tror faktisk han vil føle at karrieren er litt mislykket om ikke Storhamar tar kongepokalen. Og det er ganske vilt å si om en spiller som har vunnet Gagarin Cup i Russland to ganger og vært på All Star Team i VM. Men akkurat nå tror jeg alt står og faller på dette gullet.

Storhamar leder 3–1 i kamper og har muligheten til å avgjøre når Vålerenga kommer på besøk tirsdag kveld i et «mætt fjøs».

25 år etter at han ble tatt opp på Storhamars A-lag som 15-åring, er kaptein Patrick Thoresen på jakt etter NM-gullet han har – og likevel mangler.

Patrick Thoresen med «fighting face» i finale nummer to mot Vålerenga. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Han tok riktignok NM-gull med Storhamar i 2000, men han spilte ikke finalene. Da var han på U18-VM. Han spilte bare kvart- og semifinalene. Så han har ikke vunnet NM-gull med Storhamar på den måten som et NM-gull kan kjennes.

Så på mange måter kan ringen sluttes for Patrick Thoresen nå – om Storhamar klarer å vinne NM-finalene.

Han var altså bare 15 år da han ble tatt opp i Storhamars A-stall i 1999. Det er fortsatt rekord i klubben. Sesongen etter noterte han smått utrolig 45 målpoeng på 40 kamper.

Patrick Thoresen. Vis mer ↓ Født: 7. november 1983. Fra: Oslo/Hamar. Yrke: Ishockeyspiller. Klubb: Storhamar. Posisjon: Løper. Meritter: Vinner Gagarin Cup 2011 og 2015, NM-gull 2000. Antall NHL-kamper: 106+14. Antall AHL-kamper: 307+110. Antall Elitserien/SHL: 132+20. Antall KHL-kamper: 292+98. Antall kamper norsk toppserie: 321+59. Tidligere klubber: Moncton Wildcats, Baie-Comeau Drakkar, Mörrums GoIS, Djurgården, EC Salzburg, Edmonton Oilers, Wilkes-Barre/Scranton Penguins, Philadelphia Flyers, Springfield Falcons, HC Lugano, Salavat Julajev Ufa, SKA St. Petersburg og ZSC Lions.

Petter Thoresen med sine sønner i 1988, Patrick (t.v.) og Steffen på armen til pappa. Bildet er tatt på Jordal Amfi. Foto: Jan Petter Lynau / VG

Så dro han ut. Først til juniorhockey i Canada, så til Sverige, en tur innom Østerrike, før han fikk sjansen i NHL, i verdens beste ishockeyliga. Etter to sesonger der, med NHL-spill for Edmonton Oilers og Philadelphia Flyers, i tillegg til noen kamper i AHL (nivå 2), returnerte han til Europa i 2008.

Siden den gang har han først og fremst vunnet den russiske Gagarin Cup to ganger, først for Salavat Julajev fra Ufa, så for SKA St. Petersburg. Han har også spilt i Sveits og Sverige.

Et av Patrick Thoresens største øyeblikk: Gagarin Cup-triumfen med SKA St. Petersburg. Foto: Jelena Razina

I 2017 kom han hjem - før han stakk en snartur til St. Petersburg da de ba om hans tjenester igjen. Derfor gikk han glipp av NM-gullet Storhamar vant i 2018. Fra høsten 2018 har det vært Hamar for alle penga.

Storhamar spiller sin fjerde strake NM-finale. Hverken i 2020 eller 2021 ble det kåret noen norgesmester på grunn av epidemien. Vinneren i 2022 og 2023, Stavanger Oilers, ble slått ut av Vålerenga i semifinalen.

2000 var også sist gang Thoresen senior trente Storhamar til kongepokal. Han var i 2022/2023 tilbake som trener i Hamar-klubben. Da endte NM-finalene altså med tap for Stavanger Oilers.

Storhamar har vært storfavoritt til å ta «bøtta» etter at de blant annet slo Vålerenga 8–0 i siste grunnseriekamp.

Og det startet med seier 5–1-seier hjemme, men så ble det 5–2-tap på Jordal Amfi. Den tredje kampen ga ny seier på hjemmebane, denne gang 4–1. På Jordal søndag kveld førte 40-åringen an da Storhamar gikk opp i 3–1-ledelse.

I fjor hadde de også taket på det, men mislyktes.

Patrick Thoresen utenfor «det aller helligste», Storhamar-garderoben. Foto: Ole Kristian Strøm

– Vi lærer av våre feil, vi også, sier Patrick Thoresen.

Vi snakker med ham utenfor «det aller helligste», Storhamar-garderoben.

– Vi begynte å nullstille oss kjapt etter seieren på Jordal søndag. Jeg tror alle vet hva som ligger i potten, sier 40-åringen – og snakker om hva de gjorde feil da det ble tap for Oilers i fjor.

– Hvor lenge tror du at du fysisk kunne være oppe og fortsette å spille i øverste ligaen i Norge?

– Det vanskelige er at jeg mentalt skal forberede meg til nye sesonger og nye kamper. Og opprettholde det fysiske. Det er det som er mest slitsomt når du blir eldre. Jeg tror det er veldig mye mentalt. Fysisk tror jeg at jeg kan gjøre dette lenge, men ...

– Forklar!

– Orker jeg å legge ned jobben, så kan jeg være blant de beste spillere i denne ligaen i mange år sikkert. Men jeg kjenner at det krever mye av meg selv å legge ned den jobben.

– Fortsett!

– Du må være påskrudd og være en god leder for lagkameratene mine. Drive dem sånn som jeg alltid har gjort.

– De ser opp til deg?

– Da må man være et godt forbilde. Da kan du ikke ta noen snarvei. For alle står og ser på deg. Det er en hårfin balanse. Så fort du begynner å jukse litt, så blir du hardt straffet. Det er så mye jobb som kreves for at jeg skal være på det nivået jeg ønsker å ligge på.

Far og sønn deltok i NRKs «Familiens ære» sammen. Foto: NRK

– Har du bestemt deg for å fortsette?

– Nei, det har jeg ikke gjort. Det blir noen runder med meg selv, som det har vært de siste tre-fire årene. Jeg blir gjerne enig med meg selv en gang ut i juni.

Flest NM-gull i ishockey Vis mer ↓ 26: Vålerenga (1960, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1982, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009). 9: Stavanger Oilers2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023. 8: Forward/Gamlebyen (1946, 1950, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1964). 7: Furuset (1949, 1951, 1952, 1954, 1980, 1983, 1990). 7: Storhamar (1995, 1996, 1997, 2000, 2004, 2008, 2018). PS: I 2020 og 2021 ble det ikke kåret noen NM-vinner på grunn av corona.

– Hamar Arbeiderblad antyder at du kan komme til å snu og spille VM?

– Altså ... Jeg kjenner ikke Tobbe (landslagssjef Tobias Johansson). Vi har pratet sammen to ganger. Det er dialogen som har vært. Han har bare luftet om det skulle vært interessant. Så det er et åpent spørsmål som jeg foreløpig har tenkt veldig lite på. Jeg har vært veldig fokusert på det her, svarer Thoresen - og med «det her» mener han NM-finalene. Han er glad for at døren står åpen.

Patrick Thoresen er populær hos Storhamar-fansen. Her på vei inn på Jordal Amfi til kamp nummer to. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Har du tenkt å drive med hockey resten av livet?

– Både ja og nei. Jeg har jo tenkt den tanken selvfølgelig. Jeg føler jo at jeg er flink til det her. Jeg har jo vært en leder i de lagene jeg har vært på. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at jeg blir en god kampleder. Som er flink fra et trenerperspektiv. Det er noe jeg eventuelt kan prøve meg fram på. Jeg tror jeg kunne være flink på det, men så ønsker jeg også å ha dørene åpne for andre ting også.

Så fastslår Patrick Thoresen:

– Det finnes jo mer i denne verden enn bare ishockey!

– Dette betyr helt vilt mye for Patrick. Dette gullet skal han ha. Bendik Havdal Eriksen, journalist Hamar Arbeiderblad

Pappa Petter derimot har stort sett holdt på med ishockey i hele sitt liv.

– Hva vil det betyr for Patrick og deg å vinne kongepokal sammen?

– Det er en klubb og en hel by som lengter etter en kongepokal. Patrick er vår kaptein, og det hadde vært gøy om han kunne løfte kongepokalen. Men jobben må gjøres først, advarer Petter Thoresen, som fra før har vært med på 15 NM-triumfer, som spiller og trener for Vålerenga, Storhamar og Stavanger.

Journalist Bendik Havdal Eriksen i HA igjen:

– Patrick har de siste årene tatt et større og større eierskap i Storhamar. Han har jo vært dedikert hele tiden, men han har satt en helt utrolig kultur. Han har fått også litt eldre spillere til å gire opp enda et hakk. Så jeg synes hans tilstedeværelse for Storhamar er helt unik.