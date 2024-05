Avgjørelsen falt i ekstraomgangene etter en spennende kamp i Elverum. Der sørget hjemmelaget for at finalen skal avgjøres i tredje kamp i Trondheim onsdag. Det er best av tre i finaleserien.

Kolstad ledet med seks mål på et punkt i 2. omgang, men hjemmelaget kom tilbake og utlignet på straffekast i siste sekund. Tobias Grøndahl, som lørdag spilte sin siste hjemmekamp for Elverum, sørget for spilleforlengelse. Grøndahl skal neste sesong spille for danske GOG.

Etter de to første ekstraomgangene var lagene fortsatt likt, og dermed ventet ytterligere to ganger fem minutter før en vinner kunne kåres.

– Skal grine

Der ble Grøndahl helten med sin straffescoring seks sekunder før slutt.

– Det er godt å sette den. Det er siste kamp i Terningen arena. Jeg skal grine, men vi drøyer det til Trondheim-turen. Jeg elsker Elverum. Jeg tror ikke jeg kjenner hva jeg har gjort eller hva som skjedde i kampen. Jeg er så sliten, sa Grøndahl til TV 2.

– Vi skal opp der (Trondheim), spille med hjerte utpå drakta og ta sommerferie med mesterligaplass, fortsatte han.

Vinneren av sluttspillet får plass i mesterligaen neste sesong. Kolstad representerte Norge i denne sesongens utgave, der ferden endte i puljespillet.

Hegemoniet brutt

Elverum sto med ni strake sluttspilltitler før Kolstad vant i fjor. I årets finale var det duket for en ny duell mellom Norges to beste herrelag.

Gjestene viste gode takter fra start i lørdagens kamp og straffet Elverums angrepsfeil hardt. De rødkledde ledet 6-2 etter åtte minutter, og til pause sto det 17-14. Deretter skulle det bli drama.

Kolstad satte i gang en storsatsing i 2021 og hentet hjem flere stjerner fra europeisk håndball. Trønderne har vunnet alt som er av titler i norske turneringer de to siste årene. I fjor høst ble det kjent at klubben hadde store økonomiske problemer, noe som førte til at spillerne måtte gå ned i lønn.