PSG kunne på finalearenaen i Lille juble for sin 15. cuptittel. Marseille er nærmest med sine ti. PSG fikk også tatt cuptrofeet tilbake etter at Nantes og Toulouse vant de to siste årene.

Ousmane Dembélé og Fabián Ruiz sørget for 2-0-ledelse til pause. Selv om Jake O'Brien reduserte ti minutter etter hvilen, kunne PSG til slutt juble. PSG vant også ligaen denne sesongen med ni poeng ned til Monaco.

Superstjernen Kylian Mbappé spilte lørdag sin siste kamp for PSG etter som kontrakten utløper 30. juni. Spissen er sterkt ryktet til Real Madrid.

Opptakten til finalen besto av supporterbråk på en motorvei utenfor stadion. Der skal personer ha kastet bluss og ødelagt ruter på busser. Oppgjøret var av franske sikkerhetsmyndigheter klassifisert som høyrisiko. Frankrike har de siste årene hatt store problemer med supportervold.