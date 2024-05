Like før 12.30 norsk tid opplyste arrangøren i egne mediekanaler at starten av annen runde ble utsatt som følge av en hendelse i nærheten av banen. Trioen Rich Beem, Sebastian Söderberg og Kazuma Kobori skulle etter planen innlede runden klokken 13.15.

Sky Sports skrev at utsettelsen skyldtes en kollisjon som involverte en fotgjenger og en buss. Fotgjengeren ble erklært død på stedet, ifølge en uttalelse fra det lokale politiet.

13.44 opplyste arrangøren at ny start er klokken 14.35 norsk tid.

Ifølge flere medier, deriblant Sky Sports og Expressen, skal amerikanske Scottie Scheffler ha blitt lagt i håndjern av politiet etter angivelig å ha forsøkt å unngå åstedet da han ble stanset av politiet. Ifølge ESPN-journalist Jeff Darlington skal en politimann ha skreket til verdenseneren og bedt ham gå ut av bilen.

Pågripelsen av Scheffler har ifølge Sky Sports ingen tilknytning til den fatale ulykken, og det hele blir omtalt som en misforståelse. Scheffler ble senere løslatt.

Norske Hovland skulle etter planen slå ut klokken 19.51. Det tidspunktet er flyttet til 21.11.

Hovland innledet turneringen med tre slag under par torsdag, da han blant annet leverte fem birdier. 26-åringen har hatt en tøff start på sesongen etter at han i fjor vant PGA-sluttspillet. Han har blant annet stått over flere turneringer.