Toulouse vant kampen 3-1.

Stjernespissen ble hedret av fansen før kampstart, og 25-åringen var borte hos dem og takket før oppgjøret kom i gang.

Spissen scoret kampens første mål etter sju minutter. Mbappé feiret blant annet med målmann Keylor Navas som også forlater klubben etter sesongen.

Thijs Dallinga og Yann Gboho sørget for at PSG gikk på sitt første tap i ligaen siden september. På overtid noterte innbytter Warren Kamanzi seg for en målgivende pasning til Frank Magri som økte til 3-1.

Laget fra den franske hovedstaden har allerede vunnet serien. To bortekamper gjenstår i seriespillet.

For to dager siden kunngjorde Mbappé at han er ferdig i klubben ved sesongslutt. Det er ikke offisielt kjent hvor Mbappé skal fortsette karrieren, men spanske medier har for lengst erfart at kontrakten med Real Madrid er signert.

Den norske duoen Kamanzi og Aron Dønnum spilte de siste 25 minuttene for Toulouse.